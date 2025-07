Die aktuelle Weltlage bleibt anstrengend. Das macht auch unseren Korrespondenten zwischen Berlin und New York zu schaffen. In ihrer Deutsch-Amerikanische Freundschaft tauschen sie diesmal unterhaltsame Kulturtipps für den Sommer aus.

Von Boris Herrmann und Christian Zaschke

In der Sommerferien-Folge ihres Podcasts „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ geben Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, Kulturtipps für amerikanophile Menschen. Welche Bücher, Podcasts, Serien oder Radioshows sollten man kennen, wenn man sich auch in den Ferien mit Deutschland oder Amerika beschäftigen möchte, im Idealfall sogar mit der Verbindung beider Länder? Was haben Zaschke und Herrmann zuletzt gelesen und gehört? Und um Jeffrey Epstein, naja, um den geht es in dieser Woche natürlich auch noch.