von Boris Herrmann und Christian Zaschke

In der neuen Folge der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York über Trumps Feldzug gegen die Harvard University. Dort mischt sich auf dem Campus Angst vor dem Ausschluss mit dem Stolz nun die Speerspitze des Widerstands gegen die aktuelle Regierung zu sein.