In der neuen Folge der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York über den Fall Charlie Kirk und die Auswirkungen des Mordes an ihm. Was haben Soziale Medien in diesem Fall angerichtet? Und: Wie soll es jetzt nur weitergehen?
Außerdem geht es um die Tränen von Kanzler Merz und ein bisschen auch um die schöneren Dinge des Lebens.
Moderation und Redaktion: Boris Herrmann und Christian Zaschke
Redaktion: Antonia Franz
Produktion: Carlo Sarsky
Sounddesign: Julia Ongyerth
Cover: Timo Lenzen
