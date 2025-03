Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen reist von Mittwoch bis Freitag nach Grönland. Sie wolle mit dem künftigen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Grönland und Dänemark fortsetzen, so ihr Büro. Seit 1979 ist Grönland weitgehend autonom, doch Dänemark ist für Außen- und Sicherheitspolitik zuständig. Unter dem Eindruck der Drohungen von Präsident Donald Trump, die Insel den USA einzuverleiben, unterschrieben am Freitag vier der fünf im grönländischen Parlament vertretenen Parteien einen Koalitionsvertrag. Nielsen sagte: „Gemeinsam sind wir am stärksten.“