Wehrdienst in Dänemark99 Prozent Freiwillige und etwas Zufall

Lesezeit: 2 Min.

Das Königreich will Russland abschrecken und rüstet personell und technisch auf: dänische Wehrpflichtige bei einer Übung.
Das Königreich will Russland abschrecken und rüstet personell und technisch auf: dänische Wehrpflichtige bei einer Übung. (Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP)

Per Losverfahren zum Wehrdienst? In Dänemark gilt das schon. Allerdings wird bisher niemand gegen seinen Willen eingezogen, es gibt auch so genug Rekruten und Rekrutinnen.

Von Alex Rühle, Reykjavik

Im Ringen um die gesetzliche Regelung des Wehrdienstes überlegt die Regierungskoalition ja, eine Musterung und Wehrpflicht nach einem Losverfahren einzuführen. Befürworter dieses Prinzips verweisen auf Dänemark, das solch ein Verfahren bereits praktiziert.

Grönland und Dänemark
:Harmonie als Gegenwehr

Der neugewählte grönländische Premier Jens-Frederik Nielsen kommt zum Amtsantritt nach Kopenhagen – und feiert mit Mette Frederiksen eine Art politischen Neuanfang vor Trumpscher Drohkulisse.

