Im Ringen um die gesetzliche Regelung des Wehrdienstes überlegt die Regierungskoalition ja, eine Musterung und Wehrpflicht nach einem Losverfahren einzuführen. Befürworter dieses Prinzips verweisen auf Dänemark, das solch ein Verfahren bereits praktiziert.
Wehrdienst in Dänemark
Per Losverfahren zum Wehrdienst? In Dänemark gilt das schon. Allerdings wird bisher niemand gegen seinen Willen eingezogen, es gibt auch so genug Rekruten und Rekrutinnen.
