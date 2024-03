Die Wehrpflicht in Dänemark soll von vier auf elf Monate verlängert und die Zahl der Wehrpflichtigen in der Grundausbildung von 4700 auf 5000 erhöht werden. Das kündigte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstag an. Außerdem sollen Frauen künftig genauso obligatorisch zur Musterung erscheinen wie Männer und auch eingezogen werden können, schließlich, so Frederiksen, wolle die Regierung "volle Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern". Der Wehretat soll in den kommenden fünf Jahren um 40 Milliarden dänische Kronen (5,3 Milliarden Euro) erhöht werden; damit würde Dänemark in diesem und im kommenden Jahr 2,4 Prozent seines BIP für das Militär ausgeben (2023: 1,4 Prozent). Außerdem versprach Frederiksen weitere militärische Ausrüstung im Wert von 4,4 Milliarden Kronen für die Ukraine. Gemessen an seiner Wirtschaftskraft gehört Dänemark zu den größten Unterstützern der Ukraine (nach eigener Zählung 3,1 Prozent des BIP).