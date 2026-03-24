Das Linksbündnis von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen liegt bei der Parlamentswahl in Dänemark vorn, verfehlt Nachwahlbefragungen zufolge jedoch die absolute Mehrheit. Die Unzufriedenheit der Wähler über die hohen Lebenshaltungskosten hat die Regierungschefin offenbar Stimmen gekostet. Der linke Block kam am Dienstag einer Prognose des Senders DR und des ⁠Instituts Epinion zufolge auf 83 der 179 Sitze im Parlament, während das rechte Lager 79 Mandate erhielt. Eine Erhebung von TV2 und Megafon sieht die Linken bei 86 und die Rechten bei 75 Sitzen. Erste ‌Teilergebnisse werden im Laufe des Abends erwartet.

Die Regierungsbildung ‌dürfte sich für Frederiksen schwierig gestalten, sollten die offiziellen Ergebnisse diesen Trend bestätigen. Sie könnte auf die Unterstützung von Abgeordneten angewiesen sein, die politisch weiter rechts stehen, oder auf einige Mandatsträger aus den weitgehend autonomen Gebieten Grönland und den Färöer-Inseln. Die Zentrumspartei von Außenminister Lars Løkke Rasmussen könnte dadurch zum Zünglein an der Waage werden. Sie könnte damit entscheiden, ob das Linksbündnis oder das ‌rechte Lager die nächste Regierung stellt.

Frederiksen regiert das skandinavische Land seit 2019. Sie profitierte in den ‌vergangenen Monaten von ihrer ‌klaren Ablehnung der von US-Präsident Donald Trump gewünschten Abtretung von Grönland.

Viele Dänen sind der Fokussierung der Regierungschefin auf internationale Themen jedoch überdrüssig geworden und werfen ihr

vor, innenpolitische Probleme zu vernachlässigen.

Trump hatte im Januar seine Forderungen nach ‌einer Kontrolle über das weitgehend autonome dänische Gebiet Grönland rhetorisch verschärft und militärische Gewalt nicht ausgeschlossen. Frederiksens Ansehen stieg wegen ihres Widerstandes gegen die Forderungen von Trump. Sie rief daraufhin vorgezogene Parlamentswahlen aus, der eigentliche Termin wäre im Oktober gewesen. Neben der Außenpolitik prägen ⁠innenpolitische Themen wie eine geplante Reichensteuer, die Einwanderungspolitik und der ‌Umweltschutz den Wahlkampf.