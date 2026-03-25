Drei Dinge sind nach der dänischen Parlamentswahl klar: Es ist alles unklar. Mette Frederiksen könnte Ministerpräsidentin bleiben. Aber es werden vermutlich gleich mehrere Kamele dabei draufgehen.
Wahlen in DänemarkFrederiksen hat gesiegt. Und verloren
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Die Sozialdemokraten von Mette Frederiksen fahren das schlechteste Ergebnis seit 1903 ein, werden aber stärkste Kraft. Mit zwölf Parteien im Parlament werden die Koalitionsverhandlungen extrem schwierig.
Von Alex Rühle, München
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In Dänemark gibt es vor allem zwei Arten von öffentlichen Statuen. Statuen, die wichtige Männer darstellen, und Statuen, die nackte Frauen zeigen. Schluss damit, sagt die Autorin Maren Uthaug.
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