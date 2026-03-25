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Wahlen in DänemarkFrederiksen hat gesiegt. Und verloren

Lesezeit: 3 Min.

Premierministerin Mette Frederiksen möchte mit dem linken „roten“ Block regieren – aber auch die Moderaten von Lars Løkke Rasmussen müssten mitmachen.
Premierministerin Mette Frederiksen möchte mit dem linken „roten“ Block regieren – aber auch die Moderaten von Lars Løkke Rasmussen müssten mitmachen. Mads Claus Rasmussen/AP

Die Sozialdemokraten von Mette Frederiksen fahren das schlechteste Ergebnis seit 1903 ein, werden aber stärkste Kraft. Mit zwölf Parteien im Parlament werden die Koalitionsverhandlungen extrem schwierig.

Von Alex Rühle, München

Drei Dinge sind nach der dänischen Parlamentswahl klar: Es ist alles unklar. Mette Frederiksen könnte Ministerpräsidentin bleiben. Aber es werden vermutlich gleich mehrere Kamele dabei draufgehen.

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