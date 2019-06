5. Juni 2019, 20:35 Uhr Prognose Sozialdemokraten in Dänemark klare Wahlsieger

Mit ihrem harten Kurs gegen Immigration hat die Partei von Mette Frederiksen die liberale Venstre weit überholt. Die Rechtspopulisten verlieren etwa die Hälfte der Stimmen.

Die Sozialdemokraten sind bei der Parlamentswahl in Dänemark am Mittwoch nach einer ersten Prognose die stärkste Kraft geworden. Die Partei um ihre Vorsitzende Mette Frederiksen kam in der 20-Uhr-Prognose des dänischen Rundfunks DR auf 25,3 Prozent. Damit lag sie zunächst 4,4 Prozentpunkte vor der liberalen Venstre-Partei von Regierungschef Lars Løkke Rasmussen. Insgesamt können die linken Parteien auf eine Mehrheit hoffen.

Die Dänische Volkspartei muss laut dem Exit Poll mit einer Halbierung ihrer Stimmenzahl rechnen. Sie rutscht von 21 Prozent bei der Wahl 2015 auf nur noch etwa zehn Prozent der Stimmen. Die Fehlermarge liegt bei dem Exit poll bei etwa 1,5 Prozentpunkten.

Der DR warnte, dass sich an den Werten im Laufe des Abends noch einiges ändern könne. Die Werte deckten sich allerdings in etwa mit einer Prognose des Fernsehsenders TV2, in der die Sozialdemokraten einen Vorsprung vor Venstre von 5,5 Prozentpunkten hatten. Bei der Europawahl vor anderthalb Wochen hatten Prognosen erst die Sozialdemokraten knapp vorn gesehen, am Ende wurde dann aber doch Venstre stärkste dänische Kraft. Ein vorläufiges Endergebnis der Parlamentswahl sollte in der Nacht zum Donnerstag feststehen.

Umfragen hatten die Sozialdemokraten schon seit Wochen recht deutlich vorne gesehen. Angesichts seines Umfragerückstandes hatte Rasmussen unmittelbar vor der Wahl die Idee aufgebracht, eine Regierungskoalition der Mitte - und damit über die traditionellen Bündnisblöcke hinweg - zu bilden.

Frederiksen wies diese Möglichkeit am Wahltag zurück. Sie strebt eine Minderheitsregierung an, die bei den meisten Themen mit dem linksgerichteten Lager, dem sogenannten roten Block, zusammenarbeitet. Bei der Einwanderung, bei der die Sozialdemokraten eine striktere Linie verfolgen, will Frederiksen dagegen auf Unterstützung aus dem bürgerlich-liberalen Lager setzen.

Frederiksen wäre die zweite Frau nach Helle Thorning-Schmidt und mit 41 Jahren die bisher jüngste als Premierministerin. Unter Thorning-Schmidt war sie Arbeits- und später Justizministerin. Nach der Niederlage bei der Parlamentswahl 2015 übernahm sie die Parteiführung und greift nun mit einer deutlich anderen Strategie an als ihre Vorgängerin. Während sie wirtschaftspolitisch weiter links steht, wagte sich Frederiksen an das Thema Einwanderung heran.

Ihre Partei will die Zuwanderung aus nicht-westlichen Staaten begrenzen und Aufnahmelager für Asylbewerber außerhalb Dänemarks fordern. Diese restriktivere Migrationspolitik hat zwar zu Spannungen mit den anderen Parteien im roten Block geführt. Sie fischt damit auf der anderen Seite des politischen Spektrums um Stimmen und nimmt der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei den Wind aus den Segeln. Diese Strategie war nun offenbar erfolgreich.