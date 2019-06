5. Juni 2019, 20:56 Uhr Dänemark Sozialdemokraten vor Erfolg

Nach ersten Prognosen erreicht die Partei bei Parlamentswahl mit anderen Linken die Mehrheit.

Von Kai Strittmatter , Kopenhagen

Die Sozialdemokraten haben ersten Wahlnachfragen zufolge die Parlamentswahlen in Dänemark am Mittwoch gewonnen. Sie erhielten der Umfrage des öffentlich-rechtlichen Senders DR News zufolge knapp 25 Prozent der Stimmen, vor allem aber kommt der rote Block aus Sozialdemokraten und anderen linken Parteien gemeinsam auf eine Mehrheit im Parlament. Die Chefin der Sozialdemokraten, Mette Frederiksen, hat demnach gute Chancen, die nächste Ministerpräsidentin Dänemarks zu werden. Die bisherige rechtsbürgerliche Regierung von Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen verlor stark, auch wenn Rasmussens eigene liberale Partei mit 20 Prozent relativ gut abschnitt. Ein Debakel erlebte demnach die rechtspopulistische Dänische Volkspartei: Sie stürzte ab von mehr als 20 auf 9,6 Prozent. Verlässliche Zahlen werden allerdings erst zwischen 23 Uhr und Mitternacht erwartet.

Der Wahlkampf war stark von den Themen Klimaschutz, soziale Ungerechtigkeit und Immigration bestimmt worden. Frederiksen und ihre Sozialdemokraten waren mit einer Doppelstrategie angetreten: Linke Positionen in der Sozialpolitik vereinten sie erstmals mit stark rechten Positionen in der Asyl- und Ausländerpolitik. Wenn sich die Zahlen bestätigen, dann ist es ihr mit der Strategie offenbar gelungen, Wähler von der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei zurückzugewinnen oder zumindest keine mehr an sie zu verlieren. Beobachter erwarten schwierige Regierungsverhandlungen. Der bisherige Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen hatte am Vorabend der Wahl einen erstaunlichen Schwenk vollzogen und den Sozialdemokraten eine große Koalition angeboten. Mette Frederiksen, die Chefin der Sozialdemokraten hatte vor den Wahlen eine solche Möglichkeit mehrfach ausgeschlossen.

Die Partei hatte alle Verschärfungen der Ausländerpolitik mitgemacht

Frederiksen hat erklärt, mit ihrer Partei im Falle eines Wahlsieges eine Minderheitenregierung bilden zu wollen. Solche Minderheitenregierungen sind in Dänemark nichts Ungewöhnliches. Dennoch werden die Verhandlungen für Mette Frederiksen nun nicht einfach, trotz einer rechnerischen Mehrheit des "roten Blocks". Einige der kleinen Mitgliedsparteien des Blocks haben von vorne herein jede Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten ausgeschlossen, und die am Mittwoch offenbar stark gewachsenen Sozialliberalen knüpfen ihre Unterstützung an Zugeständnisse Frederiksens - vor allem sind sie nicht einverstanden mit dem Rechtsschwenk der Sozialdemokraten in der Asyl- und Ausländerpolitik und verlangen auf dem Feld von Frederiksen Zugeständnisse. Im Vorfeld hatte Frederiksen solche Zugeständnisse stets ausgeschlossen und angekündigt, bei der Ausländerpolitik wie in den letzten zwei Jahren auch weiter mit den rechten Parteien, insbesondere mit der rechtspopulistischen Dansk Folkeparti, der Dänischen Volkspartei zusammenarbeiten zu wollen. Demonstrativ hatte sie sich mehrfach mit Kristian Thulesen Dahl, dem Vorsitzenden der Dänischen Volkspartei, zu vertraulichen Gesprächen getroffen.

Die regierenden Liberalen und die sie unterstützende Dänische Volkspartei haben in ihrer Amtszeit mehr als 100 Verschärfungen des Ausländerrechtes durchs Parlament gebracht. Man weiß das so genau, weil das Integrationsministerium auf seiner Homepage einen Ticker mitlaufen lässt, der steht bei 114. Und die bislang oppositionellen Sozialdemokraten haben fast jede dieser Verschärfungen unterstützt oder toleriert.