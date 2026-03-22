Zwei Meldungen aus der vergangenen Woche: Am Donnerstag enthüllte der Dänische Rundfunk (DR), dass die dänischen Soldaten, die im Januar nach Grönland entsandt worden waren, Sprengstoff dabeihatten, um im Falle einer amerikanischen Invasion die Landebahnen der Flughäfen auf der Nordatlantikinsel in die Luft zu jagen. Sie brachten auch Blutkonserven mit, um im Fall eines Kampfeinsatzes Verwundete versorgen zu können. Und die dänischen F-35-Kampfjets, die eilig nach Norden verlegt wurden, waren schwer bewaffnet. Das bestätigten dem DR führende dänische Militärvertreter und Beamte sowie Geheimdienstmitarbeiter aus Frankreich und Deutschland.