Zwei Tage Berlin, zwei Tage München: Von Mittwoch dieser Woche an kommt Margrethe II. nach Deutschland, begleitet wird sie von Kronprinz Frederik (links). Es ist erst der zweite Staatsbesuch im Nachbarland, der erste war 1974.

Von Kai Strittmatter, Kopenhagen

Dass es so etwas noch gibt, Königinnen. Und dann so eine. Wie es sich für eine Königin gehört, bewohnt Margrethe II. von Dänemark ein Schloss, mitten in Kopenhagen. Das Schloss heißt Amalienborg. Es hat einen Rittersaal, und der Saal hat einen Balkon, von dem aus winkt die Königin ihrem Volk zu, das dann jubelt. Bisweilen singt es auch, das dänische Volk singt für sein Leben gern, und manchmal singt es für die Königin.