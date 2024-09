CDU-Chef Friedrich Merz schrieb nun nach dem Messerattentat von Solingen in seinem wöchentlichen Newsletter, SPD-Kanzler Olaf Scholz solle die Sozialdemokratin Frederiksen dringend nach Berlin einladen, um sich endlich mal erklären zu lassen, wie man richtige Asylpolitik mache. Kurz zuvor hatte auch Sigmar Gabriel empfohlen, die Ampelkoalition solle sich von den Dänen „klare und durchsetzbare Regeln für die Begrenzung der Zuwanderung abschauen“.

Asylbewerber, deren Antrag abgelehnt wurde, bekommen nur noch Essensrationen, kein Geld

Zunächst also: Wie machen es die Dänen? 2021 erklärte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, Ziel ihrer Regierung seien „null Asylbewerber“. Sie war sich sicher: „Wir können diese Vision erschaffen“. Übergeordnetes Ziel sei es, nur noch temporären Schutz statt dauerhaftem Asyl zu gewähren, um Geflüchtete in dem Moment zurückschicken zu können, in dem sich die Lage in ihrem jeweiligen Land stabilisiert hat.

Das Parlament verabschiedete damals ein Gesetz, das es theoretisch erlaubt, Asylanträge in Staaten außerhalb Europas zu bearbeiten. Im Jahr zuvor hatten die Behörden Teile Syriens für ein sicheres Rückkehrland erklärt – und syrischen Geflüchteten die vorübergehende Aufenthaltserlaubnis entzogen. Wirklich abgeschoben wurde freilich niemand. Entweder die Bescheide wurden wieder aufgehoben oder diese Syrer sitzen jetzt in Abschiebezentren.

Als Sachleistung gibt es für Asylbewerber Tagessätze von umgerechnet 7,50 Euro. Asylbewerber, deren Antrag abgelehnt wurde, bekommen nur noch Essensrationen und gar kein Geld mehr. Für internationale Empörung sorgte das sogenannte „Schmuckgesetz“, das es ermöglicht, Asylbewerbern noch an der Grenze Wertgegenstände abzunehmen, die den Wert von 1350 Euro überschreiten, um, so die Argumentation, die Kosten für ihr Verfahren damit zu finanzieren.

Migrationsforscher Knaus sagt, Dänemark betreibe größtenteils „nur Symbolpolitik“

Und dann war da noch das „Ghettogesetz“, das Zwangsumsiedlungen möglich macht, um bis 2030 migrantisch geprägte Viertel auf einer sogenannten „Ghetto-Liste“ so neu zu mischen, dass in keinem Stadtbezirk mehr als 30 Prozent „nicht-westliche Ausländer“ leben. Die Entscheidung, wer umziehen muss und wer bleiben darf, obliegt jeweils der Verwaltung der Sozialwohnungen. All diese Gesetze sorgten für große Entrüstung.

Der Fairness halber sei erwähnt: Frederiksen setzte im Grunde nur den strammen Kurs der konservativen Vorgängerregierung durch. Unter Lars Løkke Rasmussen wurde ab Ende 2015 immer neu, immer schärfer in der Migrationspolitik nachjustiert. Inger Støjberg, die damalige Ausländer- und Integrationsministerin, feierte 2017 die 50. Verschärfung der geltenden Migrationsregeln mit einer großen Torte und sprach von einem Festtag für Dänemark.

Der Soziologe und Migrationsforscher Gerald Knaus sagt im Gespräch mit der SZ, Dänemark würde größtenteils „nur Symbolpolitik betreiben“. Das Schmuckgesetz werde so gut wie nie angewandt, die Verhandlungen mit Ruanda seien am Ende abgebrochen worden, und auch nach Syrien oder Iran werde nicht abgeschoben. „Man inhaftiert ein paar Syrer, erzeugt schockierende Fernsehbilder, die es bis in den Nahen Osten schaffen und schreckt so die Menschen davon ab, überhaupt zu kommen.“

Die dänische Regierung schaltet Anzeigen in der arabischen Welt – zur Abschreckung

Zu Knaus’ These passt, dass die dänische Regierung in Zeitungen und Onlineportalen in der arabischen Welt Anzeigen schaltete, in denen explizit davor gewarnt wurde, sich Hoffnung auf Asyl in Dänemark zu machen. Und die Tatsache, dass im dänischen Abschiebezentrum Ellebæk so schlimme Bedingungen herrschen, dass Hans Wolff, der Chef des Antifolterkomitees des Europarats, gesagt hat, selbst in Gefängnissen in Russland und der Türkei finde man bessere Bedingungen, dürfte sich auch in einigen Flüchtlingscommunitys herumgesprochen haben.

Aber ob nun Symbolpolitik oder wirkliche Verschärfung (das „Ghettogesetz“ beispielsweise fand sehr wohl Anwendung, viele Menschen in migrantisch geprägten Vierteln wurden gezwungen umzuziehen) – die Zahlen zeigen, dass Frederiksens Taktik aufging: Rangierte Dänemark 2014 noch an fünfter Stelle unter den EU-Ländern, was die Asylbewerberzahlen pro Kopf anging, so stand es 2022 auf Rang 19. Im vergangenen Jahr stellten in Dänemark 2122 Personen einen Asylantrag, in Deutschland waren es 351 915. Zwar hat Deutschland knapp 84 Millionen Einwohner, Dänemark nur 5,9; dennoch kommen im Verhältnis zehnmal mehr Migranten nach Deutschland als nach Dänemark.

Dänemark hat Sonderkonditionen in der EU

Allerdings ist es insofern populistisch von Friedrich Merz, Olaf Scholz zu raten, einfach Frederiksens Kurs zu kopieren, als Dänemark innerhalb der EU eine Sonderposition innehat: Nachdem die Dänen 1992 den Maastricht-Vertrag mit 50,7 Prozent der abgegebenen Stimmen abgelehnt hatten, wurden ihnen von den anderen Mitgliedsländern explizit einige Sonderkonditionen eingeräumt. Dazu gehört eben auch, dass sie sich nicht an der Asyl- und Migrationspolitik der EU beteiligen.

Wollte Deutschland also Dänemark in Bezug auf Aufnahmeverfahren, Grenzkontrollen oder soziale Standards kopieren, müsste es sich über geltendes EU-Recht hinwegsetzen. „Was die EU zusammenhält und ausmacht, ist der Glaube an die Rechtsstaatlichkeit“, so Gerald Knaus. „Wenn alle nach eigenen Regeln spielen, ist das der Anfang vom Ende.“