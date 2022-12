Während der Verhandlungen in der Residenz der Ministerpräsidentin, gibt Mette Frederiksen eine Pressekonferenz.

Mette Frederiksen hat ihr Ziel erreicht: Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin hat es geschafft mit zwei liberalen Parteien eine neue Regierung zu bilden. Frederiksen gab bekannt, dass man sich nach wochenlangen Verhandlungen geeinigt habe. Sie habe der dänischen Königin Margrethe II. bereits mitgeteilt, dass ihre Regierung aus ihren Sozialdemokraten sowie der liberal-konservativen Partei Venstre und den liberalen Moderaten bestehen werde.

Frederiksen regiert Dänemark seit 2019 mit einer ausschließlich aus ihrer Partei bestehenden Minderheitsregierung. Bislang hatte sich ihre Regierung je nach politischer Maßnahme Parlamentsmehrheiten gesucht. Dabei hatten sie in erster Linie mit dem linken Lager zusammengearbeitet, etwa in der strikten Migrationspolitik dagegen mit Parteien aus der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei. Im Wahlkampf vor der Parlamentswahl am 1. November hatte sie jedoch angekündigt, diesmal eine breite Regierung der politischen Mitte anzustreben.

Frederiksen hatte zuvor Neuwahlen ausgerufen

Dass Dänemark nun eine solche Regierung erhält, stieß bei linksgerichteten Parteien auf Enttäuschung. Die sozialliberale Partei Radikale Venstre war erst kürzlich aus den Verhandlungen ausgeschieden.

Jene Partei war es gewesen, die Frederiksen überhaupt erst zum frühzeitigen Ausrufen der Wahl bewegt hatte. Die Sozialliberalen hatten ihr im Sommer ein Ultimatum gestellt, die Wahl um Monate vorzuziehen. Grund dafür war Frederiksens Verwicklung im sogenannten Nerz-Skandal. Die dänische Regierung entschied zu Anfangszeiten der Coronapandemie, Millionen der Tiere schlachten zu lassen, da der Verdacht bestand, sie könnten das Virus übertragen. Später stellte sich heraus, das für diesen Schritt die Rechtsgrundlage gefehlt hatte. Eine unabhängige Kommission übte damals scharfe Kritik an Frederiksen und ihrer Regierung.