Alles offen: In Dänemark, hier ein Café in Kopenhagen, sind Gesichtsmasken schon länger nicht mehr Pflicht. Künftig ist auch bei Großveranstaltungen nicht mal mehr ein Corona-Pass nötig.

Kein Corona-Pass, kein Lockdown: Kopenhagen will Covid-19 nicht länger als gesellschaftsbedrohend einstufen - und alle Beschränkungen abschaffen. Wie die Regierung den Schritt begründet und was das konkret für die Menschen bedeutet.

Von Kai Strittmatter, Kopenhagen

Dänemark will am 10. September alle Corona-Beschränkungen abschaffen. Von dem Tag an gelte Covid-19 im Lande nicht mehr als "für die Gesellschaft kritische" Krankheit, erklärte Gesundheitsminister Magnus Heunicke. Das Land habe die Epidemie unter Kontrolle, schrieb Heunicke am vergangenen Freitag auf Twitter. Das liege unter anderem am guten Pandemiemanagement und an der Impfbereitschaft der Dänen, die auf einem "Rekordhoch" sei. Die politische Opposition, aber auch die Medien im Land begrüßten die Entscheidung. Die Zeitung Politiken nannte den Schritt "epochal".