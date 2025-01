Die Betreibergesellschaft der Gas-Pipeline Nord Stream 2 darf erhaltende Maßnahmen an ihrer 2022 beschädigten Leitung in der Ostsee vornehmen. Die dänische Energieverwaltungsbehörde erteilte der zum russischen Gazprom-Konzern gehörenden Nord Stream 2 AG die Erlaubnis unter Auflagen. Es sollen spezielle Stopfen an den offenen Rohrenden installiert werden. Nach Angaben der Behörde enthält die beschädigte Pipeline A noch reichlich verbliebenes Erdgas, während die Pipeline B intakt und gefüllt ist. Mehrere Sprengungen hatten im September 2022 die beiden Rohre der Gas-Pipeline Nord Stream 1 sowie eines der beiden Rohre von Nord Stream 2 beschädigt (Foto: DPa). Durch Nord Stream 1 war zuvor russisches Erdgas nach Deutschland geflossen, auch über die fast zehn Milliarden Euro teure Nord-Stream-2-Pipeline sollte Gas geliefert werden. Sie wurde nach der Fertigstellung aber nie in Betrieb genommen. Das umstrittene Gasgeschäft wurde nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine auf Eis gelegt.