Von Kai Strittmatter, Kopenhagen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht an diesem Wochenende den Süden Dänemarks, wo er auf Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Königin Margrethe II. trifft. Was als harmonisches Fest zum 100. Jahrestag der deutsch-dänischen Grenzziehung geplant war, kommt zu einem heiklen Zeitpunkt: Vor zwei Wochen enthüllten Medien, darunter die SZ, dass Dänemarks Auslandsgeheimdienst Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) von 1998 an bis mindestens 2014 der amerikanischen NSA dabei half, über den Zugriff auf Unterseekabel vor der dänischen Küste europäische Spitzenpolitiker abzuhören. Top-Ziele waren etwa Kanzlerin Angela Merkel - und Frank-Walter Steinmeier.

Die dänische Politik hat auf die Spionage-Enthüllungen bislang mit einem Pakt des Schweigens und Abwiegelns reagiert - quer durch fast alle Fraktionen. Eine der wenigen Ausnahmen ist Eva Flyvholm von der rot-grünen Einheitsliste. Als Mitglied des parlamentarischen Verteidigungsausschusses hat sie sich zuletzt einen Namen gemacht als Geheimdienstkritikerin.

SZ: Frau Flyvholm, Sie beobachten als Parlamentarierin die Geheimdienste seit Jahren. Haben die neuen Enthüllungen Sie überrascht?

Eva Flyvholm: Was Dänemark da getan hat, ist schon eine neue Stufe grottenschlechter Nachbarschaft. Es ist ein Skandal, der es Politikern in Deutschland und anderen Nachbarländern schwierig macht, Dänemark noch zu vertrauen.

Ein Argument, das man in Kopenhagen oft zu hören bekommt, ist: Ist nicht so schlimm, tun doch eh alle.

Das ist der schlimmste Blödsinn überhaupt. Was da geschehen ist, ist nicht normal. Ich sage ja nicht, Dänemark solle nicht spionieren dürfen. Aber die USA einladen, um unsere Nachbarn auszuspionieren? Das ist ein großer Vertrauensbruch. Wir haben unsere europäischen Nachbarn an die USA verkauft. Im Übrigen auch unsere eigenen Interessen.

Inwiefern?

Eines der Dinge, die die USA in jenen Jahren sicher interessierten, waren etwa die Positionen der EU-Länder in den Handelsgesprächen mit den Vereinigten Staaten. Es kann doch nicht in Dänemarks Interesse sein, in solchen Verhandlungen Deutschland und die EU zu schwächen und den USA Vorteile zu verschaffen. Es ist also auch außenpolitisch dumm.

Was muss geschehen?

Es ist eine dicke Entschuldigung unserer Regierung an unsere Nachbarn fällig. Und wichtiger: Die Regierung muss uns eine Garantie geben, dass die Geschehnisse ordentlich untersucht werden. Im Moment sieht es gar nicht danach aus.

"Was da gerade geschieht, ist ernsthafte Vertuschung."

Tatsächlich haben die dänischen Medien viel berichtet, die dänische Politik aber gibt sich bislang erstaunlich wortkarg. Warum?

Es ist ziemlich klar, dass weder die sozialdemokratische Regierung noch die Liberalen (die größte Oppositionspartei, die Red.) das geringste Interesse an einer gründlichen Untersuchung haben: Sie alle haben in den letzten zwei Jahrzehnten als Regierungsparteien abwechselnd Verantwortung getragen für den Deal mit den Amerikanern. Viele Minister der jetzigen Regierung und hochrangige Politiker der Liberalen bekämen wohl große Probleme, wenn diese Dinge ans Licht kämen. Zu viele Parteien im dänischen Parlament haben ein gemeinsames Interesse daran, das ganz tief zu begraben. Was da gerade geschieht, ist ernsthafte Vertuschung.

Aber es gibt doch eine aus drei Richtern bestehende Untersuchungskommission, die 2020 eingesetzt wurde nach einem ersten FE-Skandal.

Ja, aber wir wissen nicht einmal, was genau das Mandat dieser Kommission ist. Stellen Sie sich vor: Nicht einmal wir Parlamentarier im Verteidigungsausschuss wissen, ob die Kommission überhaupt den Auftrag hat, die nun enthüllten Spionagevorwürfe zu untersuchen. Der Justizminister hat sich im Parlament geweigert, uns eine entsprechende Garantie zu geben. Selbst die Agenda der Kommission müsse Geheimsache bleiben, sagt die Regierung. Mein Rat an unsere Nachbarn: Lassen Sie sich nicht täuschen von Behauptungen, diese Kommission werde schon alles untersuchen.

Vergangenen Sommer schon war herausgekommen, dass der FE offenbar auch dänische Bürger systematisch und illegal bespitzelt hat.

Ja. Deswegen reicht dieser Skandal so tief in die dänische Politik, und deswegen sind die Vertuschungsbemühungen eine so ernsthafte Gefahr für unsere Demokratie. Natürlich muss ein Geheimdienst geheim arbeiten. Aber er darf dabei nie die Grenzen demokratischer Kontrolle verlassen und die grundlegenden Regeln von Freiheit und Demokratie verletzen.

Was muss passieren?

Das Mindeste wäre, dass die Regierung uns endlich zusagt, dass das Abhören der Nachbarn nun Teil der laufenden Untersuchungen wird. Die Schweden, die Norweger, die Franzosen - sie alle wollen Antworten. Frank-Walter Steinmeier immerhin weiß nach den Enthüllungen, dass er ein Opfer der Operationen war. Viele andere wissen es noch nicht. So viele Namen sind noch nicht bekannt. Die Betroffenen haben ein Recht darauf, das zu erfahren. Auf dem Spiel stehen unsere guten Beziehungen zu unseren Nachbarn.

Es ist noch nicht einmal bekannt, ob dem für 2012 bis 2014 nachgewiesenen Abhören überhaupt ein Ende gesetzt wurde, oder?

Nein, natürlich nicht!

Was würden Sie Steinmeier raten?

Geben Sie sich nicht zufrieden mit der Antwort, es gebe eine Untersuchungskommission. Das bedeutet im Moment gar nichts. Fragen Sie die Ministerpräsidentin direkt und verlangen Sie eine Garantie, dass die Vorgänge untersucht werden.