Der Euro wurde am 1. Januar 2002 eingeführt, also vor gut 23 Jahren. Wer, in aller Welt, hat da noch Unmengen an Schilling (in Österreich) oder Mark (in Deutschland) daheim? Offenbar sehr viele Menschen. 2024 tauschten Österreicherinnen und Österreicher 18,4 Millionen Schilling in 1,3 Millionen Euro um, in Deutschland brachten die Leute gut 53 Millionen D-Mark zur Bank, um dafür 27,2 Millionen Euro zu bekommen. Diese Angaben stammen von der Nationalbank (Österreich) und der Bundesbank (Deutschland).