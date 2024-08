China wehrt sich gegen Vorwürfe, hinter einem Cyberangriff im Jahr 2021 auf das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie zu stehen. Die Anschuldigungen entbehrten jeder Grundlage, teilte die chinesische Botschaft in Berlin mit. Deutschland sollte politische Manipulationen zulasten Chinas einstellen. Die Bundesregierung gibt der Volksrepublik die Schuld für den Cyberangriff und hatte am Mittwoch auf eindeutige Geheimdienstinformationen verwiesen. Erstmals seit 1989 wurde deswegen der chinesische Botschafter in Deutschland einbestellt. China werden immer wieder Cyberattacken vorgeworfen, zuletzt auch von den USA, Großbritannien, Kanada und den Niederlanden.