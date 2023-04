Von Markus Balser und Christoph Koopmann, Berlin/Potsdam

Die Damen und Herren vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sind wirklich nicht zu beneiden dafür, dass sie Jahr für Jahr schlechte und schlechtere Nachrichten überbringen müssen zur digitalen Gefahrenlage der Nation. Gerhard Schabhüser, als Vizepräsident derzeit amtierender Chef des BSI, fasste es vor ein paar Tagen auf einem Hörsaalpodium in Potsdam nicht ganz ohne Zynismus zusammen: "Ich würde gerne sagen, ja, ist alles viel besser geworden. Aber leider ist der Sachverhalt nicht so, dass ich das heute bestätigen könnte." Was eine bürokratisch-milde Untertreibung ist.