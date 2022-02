Bomben und Raketen können Straßenzüge zerstören, wie hier aktuell in Kiew. Hacker können aber ähnlichen Schaden anrichten, indem sie den Strom abstellen, Züge entgleisen lassen und Infrastrukturen lahmlegen.

Kurz vor der Invasion der russischen Armee, schlug die Cyberabwehr in Kiew bereits Alarm. Experten sagen: Dieser Kampf im Digitalen tobt schon lange.

Von Jannis Brühl, Christoph Koopmann und Ronen Steinke

Der laute Krieg hat in der Nacht auf den 24. Februar begonnen, 3.58 Uhr, der Krieg der Raketen und Granaten. Der stille Krieg jedoch ist schon lange da. Seit Wochen, mindestens. Manche sagen: seit Jahren. Seit Jahren nämlich sind es mutmaßlich staatliche russische Hacker, die kleinere bis größere Cyberoperationen gegen Ziele in der Ukraine unternehmen. Seit der Annexion der Krim durch Russland 2014 und dem Ausbruch des Kriegs in der Ostukraine war die Frequenz der Attacken schon ungewöhnlich hoch.