Verdorbene Tiefkühlkost, warme Fleischtheken und enorme Schäden: In den USA , Deutschland und weiteren europäischen Ländern haben Unbekannte gewerbliche Kühlanlagen per Cyberangriff manipuliert. In Hunderten europäischen Supermärkten wurden Kühlanlagen aus der Ferne in den Heizmodus geschaltet – Lebensmittel mussten entsorgt werden, teils kam es zu Schwelbränden.

US-Behörden warnen nun vor einer anhaltenden Cyberbedrohung für industrielle Kühlsysteme. Hacker hätten es auf Schwachstellen in Temperaturreglern von Lebensmitteleinzelhändlern und Kühlhäusern abgesehen, die mit dem Internet verbunden sind, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Bundespolizei FBI, der Cybersicherheitsbehörde CISA sowie der Ministerien für Gesundheit, Verkehr und Landwirtschaft. Jedes Unternehmen mit solchen Systemen müsse davon ausgehen, ins Fadenkreuz der Angreifer zu geraten, erklärte der CISA-Direktor für Cybersicherheit, Chris Butera.

US-Behörden empfehlen, Software-Updates zu installieren

Gelinge den Tätern der Zugriff, könnten sie die Temperatur verändern, hieß es in der Mitteilung. Dadurch erhöhe sich das Risiko für Brände, verdorbene Waren und eine kürzere Lebensdauer der Anlagen. Diese Systeme würden weltweit in verschiedenen Sektoren der kritischen Infrastruktur angegriffen, erklärte der FBI-Direktor für Cyberoperationen, Brett Leatherman. Die Behörden riefen die Betreiber dazu auf, ihre Steuerungssysteme vom öffentlichen Internet zu trennen, sie von den Unternehmensnetzwerken zu isolieren und umgehend Software-Updates zu installieren.

Der Warnung der US-Behörden ging eine Reihe von Cyberattacken auf gewerbliche Kühlanlagen auch in den USA voraus. Ermittler des US-Verteidigungsministeriums prüfen zudem, ob eine Serie ungeklärter Störungen im August an Kühlgeräten in Supermärkten auf US-Militärstützpunkten auf einen Cyberangriff zurückgeht.

Auch die EU-Kommission rief am Dienstag zwei Krisentreffen ein. Dabei ging es vor allem darum, Informationen auszutauschen und das weitere Vorgehen abzustimmen, wie ein Sprecher der Kommission in Brüssel sagte.

An den Runden nahmen demnach unter anderem die EU-Cybersicherheitsagentur Enisa, die Polizeibehörde Europol und die zuständigen Experten der Kommission teil. Auch das europäische Netzwerk für Cyberkrisen sei aktiviert worden. Dort habe die EU-Kommission sich mit Vertretern der Mitgliedstaaten und nationalen Behörden ausgetauscht. EU-Agrarkommissar Christophe Hansen sprach von einem gezielten Versuch, die Lebensmittelversorgung zu stören und das Vertrauen der Verbraucher zu untergraben. Die Versorgungssicherheit sei derzeit aber nicht gefährdet.

Wer hinter den Attacken steckt, ist bislang unklar

Betroffen von den Angriffen waren unter anderem Deutschland, Belgien, Schweden, Irland, Luxemburg, Estland, Finnland und die Niederlande. Kühlschränke und Tiefkühltruhen wurden wärmer, teilweise mussten Lebensmittel aus dem Verkauf genommen oder entsorgt werden. Die Ermittlungen zu den Angriffen laufen nach EU-Angaben bei den nationalen Behörden. Wer hinter den Attacken steckt, ist bislang unklar.

Es gibt kein Bekennerschreiben und auch keine Erpressungsversuche. Die Täter forderten kein Lösegeld, wie es bei typischen Ransomware-Attacken der Fall ist. Reine Sabotage scheint das Ziel gewesen zu sein. Sicherheitsexperten diskutieren zwei Szenarien: Zum einen könnte es sich um staatlich gelenkte oder geduldete Akteure handeln, die gezielt kritische Infrastrukturen testen und die Lebensmittelversorgung verunsichern wollen. Zum anderen könnten kriminelle Hackergruppen am Werk sein, die schlicht ausprobieren, welche Schäden sich mit öffentlich verfügbaren Werkzeugen anrichten lassen.

Cyberangriff trifft Kühlsystem der französischen Blutbank

Dass die Angriffe nicht nur kritische Infrastruktur wie Supermärkte treffen können, zeigt der Angriff, bei dem zu Wochenbeginn Frankreichs Blutbank von einem Cyberangriff auf das Kühlsystem getroffen worden ist. Betroffen gewesen seien die Kühlräume an drei Standorten, teilte die französische Blutbank (EFS) mit. Die von einem externen Anbieter bereitgestellten Kühlanlagen seien aus der Ferne derart manipuliert worden, dass die Betriebstemperaturen auf sehr hohe Werte angehoben wurden. Wie das Enthüllungsblatt Le Canard Enchaîné berichtete, wurde die Temperatur von minus 30 Grad auf plus 110 Grad hochgefahren.

Dank der Überwachungs- und Alarmsysteme seien die Unregelmäßigkeiten schnell erkannt und Maßnahmen ergriffen worden, sodass keine Proben oder Blutprodukte beeinträchtigt wurden, betonte die Blutbank. Die entsprechenden Kühlanlagen seien wieder unter Kontrolle gebracht oder Blutprodukte vorsorglich in andere Einrichtungen verlegt worden.

Im Supermarkt ICA Kvantum im schwedischen Sjöbo werden Tiefkühlwaren in Einkaufswagen geladen, um entsorgt zu werden. Johan Nilsson /AP/dpa

Während das Alarmsystem der französischen Blutdatenbank einen größeren Schaden abwenden konnte, sind bei der groß angelegten Attacke auf französische Kühlanlagen im Oktober Schäden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden. Als am Montag mehr als hundert Geschäfte in ganz Europa von einem weiteren Vorfall betroffen waren, mussten Waren in Massen entsorgt werden.

Vernetzte Kühlschränke in den betroffenen Supermarktfilialen waren über Nacht stundenlang auf teilweise bis zu 50 Grad Celsius erhitzt worden. Vereinzelt wurden Brandausbrüche gemeldet.