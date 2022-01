"Fürchtet euch und erwartet Schlimmeres": Diese Drohung ist am Freitag auf den Internetportalen ukrainischer Behörden aufgetaucht - in Ukrainisch, Russisch und Polnisch.

Seit Hacker auf den Websites der ukrainischen Regierung eine Drohung hinterlassen haben, sind die Sorgen groß: Steckt Russland dahinter? Wenn ja: Droht jetzt ein Cyberkrieg - oder hat er gar schon begonnen? Was der Angriff zu bedeuten hat.

Von Christoph Koopmann, München

Am Abend des 23. Dezember 2015 gingen die Lichter aus. 230 000 Menschen in der westukrainischen Region Iwano-Frankiwsk saßen ohne Strom da, für Stunden. Ein gravierender Einschnitt, es war der erste bekannte Fall, in dem Hacker die Kontrolle über ein Stromnetz übernommen und die Versorgung gekappt hatten. Der erste Cyberangriff auf lebenswichtige Infrastruktur.