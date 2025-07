Ein Cyberangriff hat am Montag den Flugbetrieb der russischen Fluggesellschaft Aeroflot weitgehend lahmgelegt. Das Unternehmen musste Dutzende Flüge streichen, wie aus den Anzeigetafeln am Moskauer Flughafen Scheremetjewo hervorging. Die staatliche Fluglinie nennt keine weiteren Einzelheiten zur Ursache des Problems oder zur Dauer der Behebung. Der Kreml bezeichnet die Lage als besorgniserregend. Die Staatsanwaltschaft bestätigt einen Hackerangriff und nimmt strafrechtliche Ermittlungen auf. Der Vorfall ereignet sich zu einer Zeit, in der viele Russen in den Urlaub reisen. Eine pro-ukrainische Hackergruppe namens „Silent Crow“ bekennt sich zu der Tat. Die Operation sei gemeinsam mit der belarussischen Gruppe „Cyberpartisans BY“ ausgeführt worden und stehe im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, heißt es in einer Erklärung und weiter: „Ruhm der Ukraine! Lang lebe Belarus!“ „Silent Crow“ hat sich in diesem Jahr bereits zu Angriffen auf mehrere russische Ziele bekannt, darunter eine Immobiliendatenbank, ein staatliches Telekom-Unternehmen und die russische Niederlassung des südkoreanischen Autoherstellers Kia.