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Gesetzentwurf zur CybersicherheitWer schlägt die Hacker am besten zurück?

Lesezeit: 6 Min.

Bei den Cyberattacken auf Unternehmen und Behörden geht es mal um Informationen, mal um reine Machtdemonstration: Abwehrspezialist im BND.
Bei den Cyberattacken auf Unternehmen und Behörden geht es mal um Informationen, mal um reine Machtdemonstration: Abwehrspezialist im BND. Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Jahrzehntelang war Deutschland gegen ausländische Cyberkriminelle hilflos, sogar Computer im Bundestag waren ungeschützt. Das will die Regierung ändern – doch Kritiker warnen vor einem Kompetenz-Wirrwarr.

Von Markus Balser, Jörg Diehl und Florian Flade, Berlin

In den deutschen Sicherheitsbehörden kursiert dieses Szenario: Was tun, wenn Hacker einen Chemiekonzern angreifen und die Produktion derart bedrohen, dass Giftstoffe austreten könnten? Wer müsste – und könnte – diese Attacke verhindern?

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:Wie sich deutsche Konzerne gegen Hacker wehren

Cyberangriffe auf die deutsche Industrie nehmen rasant zu. Es geht um Milliarden Euro – und um den hybriden Krieg Moskaus. Ein Besuch bei Natalia Oropeza, die Siemens gegen Attacken verteidigt.

SZ PlusVon Caspar Busse und Thomas Fromm

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