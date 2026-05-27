In den deutschen Sicherheitsbehörden kursiert dieses Szenario: Was tun, wenn Hacker einen Chemiekonzern angreifen und die Produktion derart bedrohen, dass Giftstoffe austreten könnten? Wer müsste – und könnte – diese Attacke verhindern?
Gesetzentwurf zur CybersicherheitWer schlägt die Hacker am besten zurück?
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Jahrzehntelang war Deutschland gegen ausländische Cyberkriminelle hilflos, sogar Computer im Bundestag waren ungeschützt. Das will die Regierung ändern – doch Kritiker warnen vor einem Kompetenz-Wirrwarr.
Von Markus Balser, Jörg Diehl und Florian Flade, Berlin
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