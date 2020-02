Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU hat sich nun zur Affäre um die Hamburger Cum-Ex-Affäre gemeldet. Das Thema Steuermillionen beherrscht ja den Wahlkampf, am Sonntag wird in der Hansestadt die neue Bürgerschaft gewählt. "Es kann nicht sein, dass eine Partei wie die SPD glaubt, sie hätte die Moral gepachtet, und dann, wenn es sie selber betrifft, so tut, als wäre sie nicht zu Hause", so Altmaier bei einer Veranstaltung von Hamburgs CDU. Dahinter steht die seit Tagen diskutierte Frage, ob oder warum es die Finanzbehörden im SPD-regierten Hamburg 2016 versäumt haben könnten, 47 Millionen Euro an möglichen Steuerforderungen gegenüber der Hamburger Privatbank Warburg einzutreiben.

Auch der grüne Koalitionspartner verlangt vom SPD-Bürgermeister, alle Zweifel auszuräumen

Es ging um Geschäfte namens Cum-Ex, mit denen Banken und Börsenhändler durch mehrfache, mutmaßlich illegale Rückerstattungen gezahlter Steuern auf Dividenden Milliarden Euro verdient haben sollen. Eine mutmaßlich fällige Steuernachzahlung in Höhe von 47 Millionen Euro ließ Hamburg laut Zeit und ARD-Magazin Panorama 2016 verstreichen, eine weitere Verjährung wurde demnach vom Bundesfinanzministerium gestoppt. In den Berichten heißt es auch, in Notizen eines Warburg-Vertreters sei von Gesprächen mit dem damaligen Hamburger SPD-Bürgermeister Olaf Scholz und zwei anderen Hamburger SPD-Politikern die Rede. Scholz und der Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs räumen die Treffen ein, aber weisen Vorwürfe zurück, Steuerthemen beeinflusst zu haben. Der rot-grüne Hamburger Senat von SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher prüft nun auf Wunsch der Grünen, sich von Warburg vom Steuergeheimnis befreien zu lassen.

Beachtet werden jetzt auch jene 45 500 Euro, die von der Warburg-Bank oder aus ihrem Umfeld 2017 laut Hamburger Abendblatt Hamburgs SPD gespendet wurden, obwohl Parteispenden im Prinzip nicht ungewöhnlich sind. "Zur Förderung der Parteiendemokratie", so ein Warburg-Sprecher, habe die Bank im Jahr der Bundestagswahl 2017 der SPD 7500 Euro und der CDU 15 000 Euro gespendet. Hamburgs SPD bestätigt, dass aus dem Warburg-Umfeld 2017 auch insgesamt 38 000 Euro an den SPD-Kreis Mitte gegangen seien, von zwei Beteiligungsgesellschaften und einer Vermögensverwaltungsgesellschaft. Vorsitzender der SPD Hamburg-Mitte ist der Bundestagsabgeordnete Kahrs.

Tschentscher wehrt sich gegen jeden Verdacht. "Die Unterstellung, hier hätten Politiker Einfluss genommen auf die Entscheidung von Finanzämtern, die kann ich ganz eindeutig zurückweisen", so der Wahlfavorit im NDR. Aber außer der Opposition verlangt auch sein grüner Koalitionspartner und Wahlgegner, Zweifel auszuräumen. Und Transparency Deutschland fordert "eine lückenlose Aufklärung der Rolle von Politikern und Behörden bei den Cum-Ex-Ermittlungen gegen die Warburg-Bank". Der Linken-Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi beschrieb das System Cum-Ex bei einer Demo am Montag in Hamburg so: "Stellt euch vor, ihr druckt zu Hause Pfandbons aus, geht damit an die Supermarkt-Kasse - aber ohne eine Flasche abzugeben."