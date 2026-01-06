Markus Söder lässt sich nicht aufs Glatteis führen. Die Weihnachtspause hat der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef für eine Hüftoperation genutzt; beim Gehen stützt sich Söder noch auf Krücken. Nicht vor pittoresker Kulisse, sondern im geschützten Torbogen spricht er deshalb seine Begrüßungsworte zum Auftakt der dreitägigen Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon. „Der ein oder andere kriegt auch schon gute Operationen“, spielt Söder auf sein neues Hüftgelenk an, als er auf älter werdende Menschen, den medizinischen Fortschritt und notwendige Sozialreformen zu sprechen kommt.
Winterklausur in SeeonDie Sonne scheint, der Himmel ist blau, und die CSU hat alles richtig gemacht
Die Weltlage düster, die Wirtschaft lahm, die Stimmung im Land gedrückt. Ist alles so, sagt Bayerns Ministerpräsident. Doch seinen Leuten in Berlin gibt Söder die Bestnote: Eins mit Sternchen. Nun müsse die Bundesregierung für die Unternehmen liefern.
Von Daniel Brössler, Seeon
Winterklausur in Oberbayern:Der dritte Mann der CSU tritt aus dem Schatten
Alexander Hoffmann ist Chef der CSU im Bundestag. Die Klausur in Kloster Seeon soll ihn bekannter machen. In Berlin gilt er bereits als Brückenbauer zur SPD.
