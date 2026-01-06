Markus Söder lässt sich nicht aufs Glatteis führen. Die Weihnachtspause hat der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef für eine Hüftoperation genutzt; beim Gehen stützt sich Söder noch auf Krücken. Nicht vor pittoresker Kulisse, sondern im geschützten Torbogen spricht er deshalb seine Begrüßungsworte zum Auftakt der dreitägigen Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon. „Der ein oder andere kriegt auch schon gute Operationen“, spielt Söder auf sein neues Hüftgelenk an, als er auf älter werdende Menschen, den medizinischen Fortschritt und notwendige Sozialreformen zu sprechen kommt.