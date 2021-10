Entgegen seiner Ankündigung wird CSU-Chef Markus Söder nun doch nicht beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) zu Gast sein, der am kommenden Wochenende in Münster stattfindet. Das teilte ein CSU-Parteisprecher auf Nachfrage der Süddeutschen Zeitung mit. Statt nach Nordrhein-Westfalen zu reisen, wird Söder demnach zuhause in Bayern bleiben und am Samstag an einer Basiskonferenz seiner Partei teilnehmen. Die Absage kommt auch deshalb überraschend, weil der Deutschlandtag des Parteinachwuchses von CDU und CSU nicht nur als erster Stimmungstest für das Rennen um die Nachfolge des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet gilt - sondern auch für die künftigen Machtverhältnisse innerhalb der Union.