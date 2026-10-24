Zum Abschluss des CSU -Parteitages hat Friedrich Merz nicht durchblicken lassen, wen er sich als Nachfolger von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünscht, dessen Amtszeit im Frühjahr endet. In seiner 52-minütigen Rede am Samstagmittag ging der Bundeskanzler mit keinem Wort auf Ilse Aigner ein, für die sich am Tag zuvor CSU-Chef Markus Söder ausgesprochen hatte. Dass er die bayerische Landtagspräsidentin zum Einstieg seiner Rede gleich an zweiter Stelle persönlich begrüßte, feierten die Delegierten mit frenetischem Applaus – und kann als Wohlwollen ausgelegt werden. Allerdings kam die P-Frage, also die Nachfolge Steinmeiers, nicht mehr vor, was einige Delegierte enttäuschte.

In seiner Rede grenzte Merz die Union scharf von der Linkspartei und der AfD ab. An mehreren Stellen attackierte er die sich abzeichnenden Koalitionsverhandlungen einer Landesregierung in Berlin aus Linke, SPD und Grünen. Die „radikale Linkspartei“ hetze gegen das Existenzrecht Israels, die Union werde das nicht dulden. „Antisemiten und Israel-Feinde werden in uns erbitterte Gegner finden“, sagte Merz. Und warnte SPD und Grüne: Sollte es tatsächlich zu einer linken Landesregierung kommen, würde das zu einer schweren Belastung für beide Parteien im Bund führen.

Mit Blick auf Sachsen-Anhalt, wo die AfD im September fast 44 Prozent der Stimmen gewonnen hatte, stellte der Kanzler klar, dass es keine Zusammenarbeit der CDU mit den Rechten gebe. Wer mit der AfD stimme, habe „bei uns nichts zu suchen“, sagte Merz.

In seiner Rede, in der an mehreren Stellen ausführlich die Einheit der Union beschwor, betonte er erneut die Notwendigkeit von Reformen der Gesundheits-, Pflege- und Sozialsysteme. „Wir brauchen diese Reformen nicht irgendwann, sondern wir brauchen diese Reformen jetzt“, rief er den Delegierten zu. An den Koalitionspartner SPD richtete er den Appell: „Was wir gemeinsam verabredet haben, gilt und sollte schnell beschlossen werden.“ Zusätzlich sprach er sich für eine Senkung der Stromsteuer im nächsten Jahr aus. „Wenn es irgendwie geht, und ich denke, es geht, muss die Stromsteuer runter, damit die Leute wieder mehr Geld in der Tasche haben.“

Die Rede wurde von den Delegierten wohlwollend aufgenommen, fast vier Minuten lang applaudierten sie. CSU-Chef Söder überreichte ihn zum Dank das Modell einer Rakete – ein Geschenk, das wegen der Redewendung „jemanden auf den Mond schießen“ zu Heiterkeit führte.