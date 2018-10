15. Oktober 2018, 19:43 Uhr CSU Mehr abgeschreckt als angelockt

Mit ihrer starken Betonung der Flüchtlingspolitik haben die Christsozialen allem Anschein nach strategische Fehler gemacht. Doch es gibt auch noch eine heile Welt für sie.

Von Sebastian Beck

War das nun ganz schlimm, mittelschlimm oder doch nur halb so schlimm? Nach der Landtagswahl lässt das Ergebnis der CSU diverse Interpretationen zu. Man könnte sich auch das Bild eines Motorradfahrers vor Augen führen, der aus der Kurve getragen wird und auf dem Acker landet. Bricht er sich das Bein, kann er sagen: Es tut zwar höllisch weh, ging aber insgesamt noch einigermaßen glimpflich aus. Vier Wochen Gips, danach eine ordentliche Reha, wird schon wieder.

Ähnlich erging es der CSU: Ein Minus von 10,5 Prozentpunkten im Vergleich zur Landtagswahl 2013, das schlechteste Ergebnis seit 1950 - die politische Unfallbilanz der CSU klingt aus Sicht der Partei erst einmal erschreckend. Andererseits hat sich das Unglück schon seit der Bundestagswahl 2017 angekündigt, als die CSU auf 38,8 Prozent kam - auch damals bereits ein Verlust von zehn Prozentpunkten im Vergleich zur Bundestagswahl 2013. In den Wochen vor der Landtagswahl schien sogar ein Absturz der CSU auf 30 Prozent möglich zu sein. Die 37,2 Prozent vom Wahlsonntag strahlen da plötzlich in sehr mildem Herbstlicht.

Von der einstigen Herrlichkeit im Stammland Niederbayern ist wenig übrig

Das nützt vor allem Ministerpräsident Markus Söder. Fünf Prozentpunkte weniger, und es wäre in der CSU eine Diskussion ausgebrochen, die ihn weggefegt hätte. So aber kann er erst einmal ohne größere Schrammen als Chef einer vergleichsweise pflegeleichten Koalitionsregierung mit den Freien Wählern weitermachen. Die Machtstellung der CSU in Bayern ist damit für weitere fünf Jahre gesichert.

Dennoch, die Analyse des Wahlergebnisses zeigt Tendenzen, die der Regierungspartei zu denken geben müssen. Söder versucht zwar, die Schuld für die hohen Verluste auf die große Koalition in Berlin zu schieben. Wählerumfragen von Infratest Dimap im Auftrag der ARD zeigen allerdings, dass Söder selbst ein großes Problem mit seinem Image hat: Gerade einmal 49 Prozent der Befragten sehen in ihm einen guten Ministerpräsidenten. Und nur eine Minderheit hält ihn für ehrlich, glaubwürdig und sympathisch. Söders Politikstil spaltet die Bayern - neben Parteichef Horst Seehofer sehen die Wähler Söder als Hauptverantwortlichen für den schlechten Zustand der Christsozialen.

Markus Söder will weiterregieren. (Foto: Matthias Balk/dpa)

Allem Anschein nach hat die Partei mit ihrer starken Betonung der Flüchtlingspolitik und der inneren Sicherheit einen strategischen Fehler gemacht. Analysen der Wählerwanderung zeigen, dass die CSU jeweils etwa 180 000 Stimmen an die AfD und die Grünen verloren hat und weitere 170 000 an die bürgerliche Konkurrenz der Freien Wähler. Es scheint also so zu sein, dass der rhetorische Rechtsschwenk in Bayern unterm Strich mehr Menschen abgeschreckt als angelockt hat.

Andererseits hat die CSU Infratest Dimap zufolge mit einem Minus von 15 Prozentpunkten besonders viele Stimmen aus der Arbeiterschicht verloren. Sie wanderten zur AfD, die sich in Bayern nun durchaus als neue Protestpartei der "kleinen Leute" bezeichnen darf. Wie schon bei der Bundestagswahl 2017 hat die CSU vor allem auf dem Land und hier insbesondere in Ostbayern Stimmen an die AfD eingebüßt. Im Stimmkreis Regen, Freyung-Grafenau beispielsweise kam die AfD auf 16,2 Prozent, die CSU auf nur noch 38 Prozent. Von der einstigen Herrlichkeit der Christsozialen in ihrem Stammland Niederbayern ist wenig übrig geblieben. Im Landkreis Rottal-Inn etwa verlor die CSU 13,9 Prozentpunkte und damit überdurchschnittlich viel. Sie liegt zwar immer noch bei respektablen 43,2 Prozent, aber damit weit unter den einstigen Ergebnissen von 50 Prozent und mehr. Von der Schwäche der Schwarzen profitieren auch hier die AfD mit 11,7 Prozent und die Freien Wähler, die im Rottal bei 16 Prozent liegen.

Die Landtagswahl hat einmal mehr deutlich gemacht, dass Stadt und Land politisch und kulturell auseinanderdriften. Der CSU ist es offensichtlich nicht gelungen, die unterschiedlichen Erwartungen der Menschen als Volkspartei unter einen Hut zu bringen. Auf dem Land war die Partei den Gegnern der Zuwanderung nicht rigoros genug. In den großen Städten aber protestierten die Menschen gegen den Rechtskurs der Staatsregierung in Fragen der inneren Sicherheit und Migration. In München verlor die CSU deshalb sogar Direktmandate an die Grünen: Im Wahlkreis München-Schwabing konnte Christian Hierneis (Grüne) dem langjährigen Kabinettsmitglied Ludwig Spaenle das Mandat abnehmen. Der grüne Spitzenkandidat Ludwig Hartmann ließ in München-Mitte Hans Theiss von der CSU im Kampf um das Direktmandat weit hinter sich: 44 Prozent für Hartmann, nur 16,3 Prozent für Theiss. Vor wenigen Jahren wäre so ein Ergebnis noch undenkbar gewesen.

Blickt man allerdings von sehr weit oben auf die politische Landkarte des Freistaats, so erscheint sie auch nach dem Wahldebakel der CSU noch tiefschwarz eingefärbt - mit einigen grünen Sprengseln in München und einer einsamen grünen Insel in Würzburg. Denn auch das ist eine Botschaft des Wahlsonntags: Die Direktmandate gingen weiterhin fast ausschließlich an die Kandidaten der CSU. In Nürnberg-Nord genügten der CSU-Frau Barbara Regitz schwache 27,8 Prozent, um direkt in den Landtag einzuziehen. Die politische Landschaft ist auch in Bayern inzwischen so zerklüftet, dass die geschrumpfte CSU die anderen zumindest noch an relativer Größe überragt.

Und ja, es gibt es auch noch so etwas wie die heile Welt der CSU, in der die magische Zahl 50 als Relikt aus Zeiten der absoluten Mehrheit steht: Im Oberpfälzer Stimmkreis Neumarkt kam Finanzminister Albert Füracker auf 50,3 Prozent. Er ist damit der Stimmenkönig der Landtagswahl 2018. Ein CSU-Mann ganz vom alten Schlag, der nicht viel mit Modernisierungsdebatten am Hut hat. In seiner Heimat aber scheinen die Wähler mit der Arbeit des CSU-Bezirksvorsitzenden zufrieden zu sein: Er verlor lediglich 6,3 Prozentpunkte im Vergleich zu 2013.

Ihre Infrastruktur und Schlagkraft sind erhalten geblieben

Erstaunlich ist auch das Ergebnis von Franz Rieger in Regensburg-Stadt. Er setzte sich mit 28,2 Prozent gegen Jürgen Mistol (24,8 Prozent) von den Grünen durch. Dabei läuft gegen Rieger ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Regensburger Spendenskandal. Riegers Wähler hat das nicht abgeschreckt.

Welcher Schluss lässt sich nun aus all den Zahlen ziehen? Wird sich der Niedergang der CSU fortsetzen? Nicht zwangsläufig. Denn man kann das Wahlergebnis auch aus einem ganz anderen Winkel heraus betrachten: Trotz widriger Umstände hat die Partei immerhin 37,2 Prozent erreicht und fast alle Direktmandate gewonnen. Ihre Infrastruktur und politische Schlagkraft sind erhalten geblieben - gute Voraussetzungen, um bei den kommenden Wahlen wieder angreifen zu können. Auch wenn die Zeiten der Alleinregierung und absoluten Mehrheit erst einmal vorbei sind: Die CSU stellt seit 1957 ununterbrochen den Ministerpräsidenten. Und dabei wird es noch eine ganze Weile bleiben.