Von Robert Roßmann, Berlin

Als alles vorbei ist, geht Friedrich Merz ans Rednerpult. Markus Söder hat gerade eine Dreiviertelstunde zu den Delegierten des CDU-Parteitags gesprochen. Er hat sich nicht lange mit staatstragenden Ausführungen aufgehalten, anders als Merz am Vortag. Hätte einen ja auch gewundert. Der CSU-Chef hat lieber die Herzen der Delegierten gewärmt: Kritik an den Grünen, an der Ampel und am Kanzler - alles durchaus unterhaltsam vorgetragen. Es gab viel Applaus. Wie wird Merz jetzt reagieren?