CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann dringt darauf, dass Deutschland das Projekt eines eigenen europäischen nuklearen Schutzschirms zusammen mit den Atommächten Frankreich und Großbritannien weiter vorantreibt. „Wenn wir über Verteidigungsfähigkeit nachdenken, müssen wir letztendlich auf der ganzen Klaviatur spielen können“, sagte der Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im Bundestag der dpa. Er verwies darauf, dass der französische Präsident Emmanuel Macron schon 2020 Deutschland und anderen EU-Partnern eine Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung angeboten hat. Anders als Frankreich, Großbritannien und die USA ist Deutschland keine Atommacht, stellt aber der Nato Kampfflugzeuge bereit, die im Verteidigungsfall mit US-Atombomben bestückt werden könnten, die in Deutschland lagern.