Von Robert Roßmann

Die Überraschung ist Alexander Dobrindt gelungen. Monatelang war darüber spekuliert worden, wer hinter dem Landesgruppenchef die neue Nummer zwei der CSU in Berlin werden würde. Stefan Müller, der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer, hatte im Dezember seinen Rückzug aus der Politik angekündigt - er wird im Sommer Präsident des Genossenschaftsverbandes Bayern. Das Amt des Parlamentarischen Geschäftsführers (PGF) gilt als Sprungbrett zu Höherem, manch einer wurde später Bundesminister oder wenigstens Staatssekretär. Es gab also keinen Mangel an Interessenten. Ein Name spielte in all den Spekulationen allerdings keine Rolle: Alexander Hoffmann. Trotzdem ist Hoffmann am Montagabend zum neuen PGF gewählt worden, und das sogar mit 38 der 39 gültigen Stimmen. Die CSU im Bundestag wird jetzt also von zwei Alexandern geführt.