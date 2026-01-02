Zum Hauptinhalt springen

MigrationspolitikCSU verlangt „große Abschiebeoffensive“

Beamte der Bundespolizei bringen Geflüchtete im Juli 2025 zur Abschiebung in ein Flugzeug der Qatar Airways.
Beamte der Bundespolizei bringen Geflüchtete im Juli 2025 zur Abschiebung in ein Flugzeug der Qatar Airways. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Die von der Regierung beschlossene Migrationspolitik geht den Christsozialen nicht weit genug: Auf ihrer Klausur in Kloster Seeon wollen sie weitere deutliche Verschärfungen verlangen. Sie fordern unter anderem die Rückkehr der meisten Syrer.

Von Robert Roßmann, Berlin

Die CSU versucht mit ihrer traditionellen Winterklausur in Kloster Seeon gleich zum Jahresauftakt, die politische Agenda in Deutschland zu bestimmen. Dabei setzt sie stark auf die Energiepolitik, die Christsozialen verlangen eine Rückkehr zur Atomenergie, und auf das Thema Migration. Die Partei stellt seit der Bundestagswahl den Innenminister. Aber den CSU-Abgeordneten gehen die von der Bundesregierung bereits beschlossenen Verschärfungen in der Migrationspolitik noch nicht weit genug.

