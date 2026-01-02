Die CSU versucht mit ihrer traditionellen Winterklausur in Kloster Seeon gleich zum Jahresauftakt, die politische Agenda in Deutschland zu bestimmen. Dabei setzt sie stark auf die Energiepolitik, die Christsozialen verlangen eine Rückkehr zur Atomenergie, und auf das Thema Migration. Die Partei stellt seit der Bundestagswahl den Innenminister. Aber den CSU-Abgeordneten gehen die von der Bundesregierung bereits beschlossenen Verschärfungen in der Migrationspolitik noch nicht weit genug.