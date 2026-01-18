Bundesforschungsministerin Dorothee Bär empfängt in ihrem Ministerium in einem Raum mit einem Bild von Günther Uecker an der Wand: Lauter Nägel formen ein Kunstwerk. Auch die Hightech-Agenda soll ein großes Ganzes ergeben. Im Juli hatte das Bundeskabinett sie beschlossen, für Bundeskanzler Friedrich Merz hat sie „höchste Priorität“. Die zuständige Ministerin dafür ist Dorothee Bär.