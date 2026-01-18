Bundesforschungsministerin Dorothee Bär empfängt in ihrem Ministerium in einem Raum mit einem Bild von Günther Uecker an der Wand: Lauter Nägel formen ein Kunstwerk. Auch die Hightech-Agenda soll ein großes Ganzes ergeben. Im Juli hatte das Bundeskabinett sie beschlossen, für Bundeskanzler Friedrich Merz hat sie „höchste Priorität“. Die zuständige Ministerin dafür ist Bär.
Forschung und Technologie„Hier sind wir Entwicklungsland“
Lesezeit: 6 Min.
In der Frauengesundheit habe Deutschland Nachholbedarf, sagt Bundesforschungsministerin Dorothee Bär. Im Interview spricht sie auch über Kernfusion für Deutschland, über Sexismus in Forschung und Politik und die Frage, warum sie sich über Outfit-Kommentare wundert.
Interview von Valerie Höhne und Marlene Weiß
