Bei der CSU-Klausur in Kloster Seeon zeigt sich das Konfliktpotenzial zwischen der Kanzlerin Merkel und den beiden Parteivorsitzenden Söder und Kramp-Karrenbauer.

Kanzlerin Merkel will ihre Regierungszeit "in Würde" zu Ende bringen, Kramp-Karrenbauer und Söder pochen darauf, die Wahlen 2021 und die Zeit danach in den Blick zu nehmen.