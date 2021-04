Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Nach seiner Kür zum Kanzlerkandidaten ruft Armin Laschet CDU und CSU zu Geschlossenheit im Wahlkampf auf. "Die CDU gewinnt die Wahl nicht ohne die CSU - und umgekehrt", sagte der CDU-Vorsitzende am frühen Nachmittag in einer Pressekonferenz. Es sei wichtig, dass die Union "als Team in die Wahl geht". Sein Kontrahent, CSU-Chef Markus Söder, hatte am Mittag seine Kandidatur zurückgezogen und Laschet seine Unterstützung zugesagt. Dieser dankte für den "guten, fairen Umgang in dieser sehr weitreichenden Entscheidung", die ja auch eine sehr persönliche gewesen sei.

"Wir haben es uns nicht leicht gemacht", sagte Laschet über die heftigen Auseinandersetzungen der vergangenen neun Tage. Beide Parteien hätten eine "sehr intensive, sehr transparente, sehr offene Debatte" geführt - und vermutlich im CDU-Vorstand noch nie so offen diskutiert wie in der Nacht zuvor. Diese Transparenz wolle er fortsetzen, sagte Laschet.

Söder zieht seine Kandidatur zurück

Der Weg für Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union ist frei. Sein Konkurrent, CSU-Chef Markus Söder, akzeptiert das Vorstandsvotum der CDU für ihren Vorsitzenden. "Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union", sagte Söder am Dienstagmittag in München. "Wir wollen keine Spaltung, wir wollen eine geschlossene Gemeinschaft." Er habe Laschet angerufen, ihm gratuliert und ihm "volle Unterstützung" angeboten. Und zwar "ohne Groll", wie Söder erneut sagte.

Söder sprach erneut davon, dass er mit seiner Bereitschaft, als Spitzenkandidat von CSU und CDU bei der Bundestagswahl anzutreten, ein "Angebot" gemacht habe. Dafür habe er "unglaublich viel Zuspruch erfahren", insbesondere von der Parteibasis der CDU, sagte Söder. Das habe ihn "gefreut und auch gerührt". Zu kandidieren wäre Ausdruck der Verantwortung für das Land gewesen. Es gebe aber auch eine "Verantwortung für die Union", deshalb ziehe er diese Bereitschaft zurück. Die CSU werde Laschet im Wahlkampf aber "mit voller Kraft unterstützen". Dieser werde schwierig werden.

In einer digitalen Sondersitzung des CDU-Vorstands hatten in der Nacht zum Dienstag 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern in geheimer Wahl für den eigenen Parteivorsitzenden Laschet als Kanzlerkandidaten plädiert. Neun stimmten für Söder, sechs enthielten sich.

Damit endet das offiziell neuntägige, faktisch aber wochen-, wenn nicht monatelange Ringen zwischen Söder und Laschet. Beide hatten am Sonntag vor einer Woche ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt, nachdem Söder dies lange Zeit offengelassen hatte. Daraufhin lieferten sie sich einen nahezu beispiellosen internen Wettkampf, der die tiefe Zerrissenheit der Union offenlegte. Am Montag legte Söder dann die Entscheidung in die Hände des CDU-Vorstands. Die Kandidatur entscheide die CDU jetzt "souverän", sagte er. "Wir als CSU und auch ich respektieren jede Entscheidung."

"Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Dienstag. "Aber in der Demokratie und gerade auch in der innerparteilichen Demokratie entscheidet etwas anderes, nämlich am Ende die Mehrheit." Deshalb respektiere seine Partei das Ergebnis.

In der CSU wird gleichwohl deutliche Kritik am Vorgehen und am Ergebnis der Kandidatenfindung laut. "Die Entscheidung des CDU-Vorstands geht zwar glasklar an den eigenen Mitgliedern vorbei und ist nur unter höchstem Druck entstanden", sagte ein ranghoher CSU-Funktionär der SZ. "Aber die Vernunft gebietet, jetzt einvernehmlich zusammenzukommen."

Auch Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, sieht die Kandidatenfindung kritisch: Es sei ein Verfahren, das "durchaus einige Fragezeichen hinterlässt", sagte er in Berlin, man könne es "konziliant formuliert als interessant bezeichnen". Es habe aber ein Ergebnis gebracht. "Und mit dem Ergebnis muss man umgehen." Politiker seien alle "Kinder von Gremien", sagte Dobrindt. "Wir leben alle in Gremien." Aber: "Wir erleben natürlich auch, dass Gremien nur so lange funktionsfähig sind, solange ihre Entscheidungen auf Akzeptanz stoßen."

Bayerns Finanzminister Füracker kritisiert Entscheidung

Nach dem Votum des CDU-Vorstands für Armin Laschet kommen aus der CSU sogleich Sticheleien von prominenter Stelle: Bayerns Finanzminister Albert Füracker sagte, er wundere sich sehr, dass man die eindeutige Pro-Söder-Stimmung an der CDU-Basis völlig ignoriert habe. "Fünf Monate vor der Bundestagswahl einen Beschluss gegen die eigene Basis zu fassen, ist schon sehr bemerkenswert", sagte der Söder-Vertraute. Füracker betonte, Söder wäre bereit gewesen, mit der Kanzlerkandidatur die Verantwortung zu übernehmen. "Wenn dieses Angebot nun zurückgewiesen wird, liegt die Verantwortung bei der CDU." Ob die sechsstündige CDU-Sitzung die in der Kanzlerkandidaten-Frage so zerstrittene CDU zu einen vermocht habe, überlasse er der Einschätzung Laschets und der CDU, betonte Füracker. "Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, deuten nicht darauf hin, dass der CDU-Vorstand mit diesem Vorgehen einen Beitrag zu neuer Geschlossenheit geleistet hat."

Bayerns ehemaliger Ministerpräsident Günther Beckstein forderte eine endgültige Entscheidung von Söder noch in dieser Woche. "Ich meine, es muss jedenfalls innerhalb der nächsten zwei, drei Tage eine endgültige Entscheidung fallen", so Beckstein im Deutschlandfunk am Dienstag. "Es ist jetzt notwendig, dass dann, wenn die Entscheidung endgültig feststeht in den nächsten Tagen, dass sich dann alle geschlossen hinter den Kandidaten stellen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit Laschet heißt." Die meisten Mitglieder der Union dürften indes schon auf Klarheit nach Söders Pressekonferenz am Mittag hoffen.

CDU-Vorstand stimmt für Laschet

Im Machtkampf mit CSU-Chef Markus Söder um die Kanzlerkandidatur hat sich der CDU-Vorstand erneut mit klarer Mehrheit hinter den Vorsitzenden Armin Laschet gestellt. In einer digitalen Sondersitzung der Partei-Spitze votierten am Montagabend nach Angaben eines CDU-Sprechers von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern in geheimer Wahl 31 für eine Kandidatur Laschets. 9 stimmten für Söder, 6 enthielten sich. Das entspricht einer Mehrheit von etwa zwei Dritteln für Laschet.

Söder hatte die Entscheidung am Montag in die Hand der Schwesterpartei gelegt. Die CDU entscheide jetzt "souverän", sagte er in München nach einer CSU-Präsidiumssitzung. "Wir als CSU und auch ich respektieren jede Entscheidung."In der Sondersitzung des CDU-Bundesvorstands am Abend waren Unterstützer von Laschet und von Söder aufeinandergetroffen. Laschet hatte zum Auftakt des Online-Sondertreffens seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur bekräftigt. "Es geht um die besten Antworten auf die drängenden Zukunftsfragen. Und ich bin bereit, für uns die Kandidatur zu übernehmen", sagte er nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir sind heute in der Verantwortung, ein Zeichen zu setzen, wo der Wahlkampf hingeht."

Wer hinter Laschet steht - und wer nicht

Eine Auswahl der Stimmen in der CDU-Sitzung:

Wer hinter Laschet steht:

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble machte nach Angaben aus Teilnehmerkreisen erneut seine Unterstützung für Laschet deutlich. Die vergangene Woche habe nicht genützt, sondern geschadet. Dies habe daran gelegen, dass die CDU in der vergangenen Woche angenommen habe, die CSU werde sich an ihre Zusage halten, sagte Schäuble demnach. Er rate dringend dazu, noch in der laufenden Sitzung zu entscheiden.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus betonte demnach, gebraucht werde keine Hängepartie, sondern eine schnelle Entscheidung. Auch er gilt als Unterstützer Laschets.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier unterstützte Laschet ebenfalls. Er warb nach Angaben aus Teilnehmerkreisen dafür, dass alle Führungsverantwortung wahrnähmen. Man habe noch nie eine derart intensive Debatte über die Haltung der Basis gehabt. Die Arbeit gehe weiter. Es müssten alle mitgenommen werden, sagte er demnach.

Auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther forderte eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur noch in der Vorstandssitzung. Die Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein habe am Montag klar hinter Laschet gestanden, nun werde eine Entscheidung gebraucht. Der Vorstand habe sich vor einer Woche aus guten Gründen für Laschet ausgesprochen. Das müsse gelten.

Auch Bremens Landeschef Carsten Meyer-Heder befürwortete Laschet als Kanzlerkandidaten.

Im Namen der Südwest-CDU unterstützte der baden-württembergische CDU-Vorsitzende Thomas Strobl den Bundesparteichef. Er berichtete aber von einem gemischten Bild in seinem Bundesland. Es gebe Unternehmer, die für CSU-Chef Söder seien. Und es gebe Menschen und Familienunternehmer, die ihn beknieten, Laschet zum Kanzlerkandidaten zu machen, sagte er.

Auch Laschets Vorgängerin im CDU-Vorsitz, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, plädierte nach Teilnehmerangaben für eine schnelle Entscheidung. Die Mitglieder des Vorstands hätten Führungsverantwortung, sagte sie. Europa schaue auf Deutschland - dafür würden eine starke Union und eine starke CDU gebraucht. Kramp-Karrenbauer kritisierte Söder, weil er sich nicht an die Zusage gehalten habe, das Votum der CDU vom Montag vergangener Woche zu akzeptieren. Vieles in den letzten Tagen sei ruinös gewesen, wurde Kramp-Karrenbauer zitiert. Umfragen könnten sich drehen und seien nicht allein entscheidend.

Der Fraktionschef der CDU in Brandenburg, Jan Redmann, habe sich klar für Laschet als Kanzlerkandidaten eingesetzt, berichten Teilnehmer. Im Präsidium der CDU Brandenburg gebe es klare Mehrheiten für Laschet. Redmann plädierte für eine Entscheidung durch den Vorstand, da dieser repräsentativer sei als eine Konferenz der Kreisvorsitzenden.

Zugleich sei aber auch auf die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hingewiesen worden, wo es ein eindeutiges Votum für Laschet gebe.

Auch der frühere thüringische CDU-Chef Mike Mohring setzte sich für Laschet ein.

Wer sich am Montagabend nicht eindeutig hinter Laschet stellte:

Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen wies Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff auf eine große Unterstützung der Parteibasis für CSU-Chef Söder im Osten hin. Er nehme dort eine Präferenz für diesen wahr, sagte Haseloff, der aber persönlich kein Votum für Söder abgegeben haben soll. Er plädierte für eine Verschiebung der Abstimmung. Andere ostdeutsche CDU-Vertreter widersprachen Haseloff. Im Osten gebe es ein gemischtes Bild.

Dagegen unterstützte der thüringische Landesvorsitzende Christian Hirteebenso wie Berlins Landeschef Kai Wegner den CSU-Chef. Wegner warb dafür, die Entscheidung zu verschieben und ein Votum der Bundestagsfraktion und der Kreisvorsitzenden herbeizuführen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ließ in der Debatte nach Teilnehmerangaben offen, ob er für Laschet oder Söder ist. Dafür drängte er wie die Laschet-Unterstützer auf eine Entscheidung noch in der Bundesvorstandssitzung.

Im Landesverband Rheinland-Pfalz gab es offenbar ein eindeutiges Meinungsbild für Söder, wie die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende und stellvertretende Bundesparteichefin Julia Klöckner von einer Sitzung der Landespartei am Montagnachmittag berichtete. Dabei hätten sich die Mitglieder jedoch klar für Laschet als Parteichef ausgesprochen. Es habe sich nur um ein Stimmungsbild und kein Votum gehandelt.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans sprach sich nach Teilnehmerangaben offen für Söder aus. Zudem riet er von einer Abstimmung im Bundesvorstand wie andere Söder-Unterstützer ab.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier sprach sich nach Informationen aus Teilnehmerkreisen dafür aus, in der K-Frage die Basis anzuhören. Er warb offen für Söder.

Tilman Kuban von der Jungen Union berichtete vom Votum des Partei-Nachwuchses vom Vorabend. In einer Konferenz der Landeschefs der Jungen Union hätten sich 14 von 18 Landesvorsitzenden für Söder ausgesprochen.

Habeck: "Am Ende kann es nur eine machen"

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock soll ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Der Bundesvorstand der Grünen nominierte die 40-Jährige für den Spitzenposten, wie die Partei am Montag bestätigte. Die endgültige Entscheidung fällt erst auf dem Grünen-Parteitag vom 11. bis 13. Juni; die Zustimmung gilt aber als sicher.

Während der Pressekonferenz zur Bekanntgabe ihrer Kandidatur ging Baerbock auf die Kritik ein, dass es ihr an Regierungserfahrung mangele: "Ja, ich war noch nie Kanzlerin, ich war noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht." Mit ihr als Kandidatin beginne nun ein neues Kapitel für die Grünen. "Und wenn wir es gut machen auch für unser Land", betont sie. Sie habe eine klare Vorstellung davon, wie sie eine mögliche Kanzlerschaft gestalten wolle.

Es sei nun an der Zeit, "unser vielfältiges, starkes und reiches Land in eine gute Zukunft zu führen". Dafür seien Veränderungen nötig. "Wir können sie und wir müssen sie auch machen", so die Kandidatin in spe, die ihre Rede stark auf die Themen Klimakrise und politische Erneuerung fokussierte. "Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit. Die Aufgabe unserer Generation", so Baerbock. Dies werde der Maßstab für eine neue Regierung werden.

Eine Regierung unter Beteiligung der Grünen werde dieses Thema fokussieren, da "Klimaschutz das zukünftige Fundament legt für Wohlstand und Zukunft". Was heute schon in einigen Kommunen in Modellprojekten umgesetzt werde - etwa der Ausstieg aus fossilen Energien, gut funktionierende Gesundheitsversorgung oder digitalisierte Schulen -, dürfe keine Ausnahme mehr sein. "Es gilt jetzt, neue Regeln zu schaffen." In der Pandemie könne man "gelebte Solidarität" in der Gesellschaft erleben - und in diesem Sinne mache sie Politik. "In Deutschland steckt so viel", so die Grüne. "Wir haben das Auto erfunden und das Fahrrad. Die Energiewelt revolutioniert. Wir haben in kürzester Zeit einen Impfstoff entwickelt."

Solche Veränderungen müssten durch eine "andere politische Kultur" ermöglicht werden. "Eine grüne Kanzlerinnenkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung."

Über den Machtkampf in der Union äußerte sich Baerbock besorgt. Sie wünsche sich eine einvernehmliche Lösung zwischen den Parteichefs Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU. Es sei angesichts der aktuellen Herausforderungen besorgniserregend, wenn eine Regierungspartei "eben in dieses Schwanken kommt", sagte Baerbock. Sie betonte auch, dass schon der Skandal um Vorteilsnahme von Unions-Politikern bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken Vertrauen beschädigt habe. "Das bereitet mir große Sorge", sagte sie. Die Grünen wollten da "einiges anders machen".

Ihr Ko-Vorsitzender Robert Habeck hatte offensichtlich auf die Kanzlerkandidatur verzichtet und Baerbock in der Pressekonferenz als gute Kandidatin gewürdigt. "Annalena Baerbock ist eine kämpferische, fokussierte, willensstarke Frau", sagte Habeck und betonte, dass man den Wahlkampf gemeinsam als Team führen wolle. Baerbock und Habeck gaben sich Mühe zu verdeutlichen, dass die Entscheidung im Einvernehmen gefallen ist. "Am Ende kann es nur eine machen", so Habeck. "Ich selbst werde meine Regierungserfahrung nutzen, um die Partei auf die Regierungsverantwortung vorzubereiten", sagte er. Habeck hat als Agrar- und Umweltminister und stellvertretender Ministerpräsident schon Regierungserfahrung in Schleswig-Holstein gesammelt.

Baerbock betonte, Habeck und sie würden beide führende Rollen in der nächsten Regierung spielen, sollten die Grünen daran beteiligt sein. Am liebsten würden die Grünen die nächste Regierung anführen, aber es sei kein Wunschkonzert.

Die Grünen haben sich angesichts der seit 2018 hohen Umfragewerte erstmals für eine Kanzlerkandidatur entschieden. Derzeit sind sie mit mehr als 20 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der CDU/CSU und vor der SPD. In Umfragen lag die 40-jährige Baerbock bei den Sympathiewerten bisher hinter dem 51-jährigen Habeck, hat in den vergangenen Monaten aber aufgeholt.

