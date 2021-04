Von Stefan Braun und Boris Herrmann

Da stehen sie also unter der Reichstagskuppel und tun so, als gäbe es nichts als Frieden und gute Freunde. Armin Laschet und Markus Söder in trauter Eintracht - genau das ist es, was CDU und CSU jetzt eigentlich bräuchten. Laschet und Söder wissen das, und sie bedienen es auch. Beide sprechen mehrfach von der gemeinsamen Verantwortung und der großen inhaltlichen Übereinstimmungen. Und sie reden darüber, dass nicht das persönliche Fortkommen, sondern die Zukunft des Landes am Ende im Vordergrund stehen müsse. So weit so politisch korrekt, könnte man sagen.