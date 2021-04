Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. CDU und CSU ringen um eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zu. Die Parteivorsitzenden Armin Laschet und Markus Söder haben sich beide öffentlich bereiterklärt, die Kanzlerkandidatur der Union zu übernehmen. Die Grünen haben sich bereits auf Annalena Baerbock als Kandidatin verständigt, wie sie am Montag bekannt gegeben haben. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder ist bereit, ein klares Votum des CDU-Bundesvorstands über die Kanzlerkandidatur der Union zu akzeptieren. Das bestätigte Söder bei einer Stellungnahme nach einer Sitzung des CSU-Präsidiums. Der CDU-Vorstand trifft sich am Montagabend, um über die Kanzlerkandidatur der Partei zu beraten. Die Einladung von CDU-Chef Armin Laschet, an der Sitzung teilzunehmen, will Söder SZ-Informationen zufolge nicht annehmen. "Wenn die CDU heute Abend souverän eine klare Entscheidung trifft, werden wir dies akzeptieren", so Söder nach der Präsidiumssitzung.

Der Wahlkampf werde spannend und schwierig werden, sagte Söder. "Es wird um Platz eins gehen zwischen Schwarz und Grün." Er würde sich "sehr freuen, diesen Wahlkampf zu führen" und sei "bereit, Verantwortung zu übernehmen" - aber nur, wenn die CDU damit einverstanden sei, also "wenn Vorstand, Fraktion und Basis das gemeinschaftlich wollen".

Der Entscheidungsprozess zwischen ihm und Laschet habe lange gedauert, er glaube aber nicht, dass dies der Partei langfristig schade. Es sei nötig gewesen, in Ruhe alle Argumente auszutauschen. "Wir brauchen noch ein klein bisschen Geduld, aber es wird nicht mehr lange dauern." Er erwarte zeitnah eine Entscheidung der CDU, die er "ohne Groll" akzeptieren werde: "Wir als CSU und auch ich respektieren jede Entscheidung."

"Meine Bereitschaft war und ist immer noch ein Angebot", sagte Söder. Zugleich warb er noch einmal deutlich für sich, indem er auf seine Beliebtheit in Umfragen hinwies. Es gebe ja schon jetzt ein "Zwischenergebnis", nämlich ein "Meinungs- und Stimmungsbild". Er bitte die CDU, dieses zu berücksichtigen und abzurunden. In Umfragen liegt Söder regelmäßig weit vor Laschet.

Er gehe fest davon aus, dass es eine breite Mehrheit in die eine oder andere Richtung geben werde. Die Frage, ob er auch eine sehr knappe Mehrheit für Laschet akzeptieren würde, ließ Söder mit dieser Begründung unbeantwortet.

Auch in der Präsidiumssitzung der CSU wurde diese Frage SZ-Informationen zufolge nicht klar beantwortet. Es müsse eine deutliche Mehrheit sein, soll Söder dort gesagt haben. "Heute Abend dürfen keine Fragen offen bleiben." In der Sitzung hatte Söder SZ-Informationen zufolge betont, er stehe zwar zu seiner Kandidatur. Aber der Ball liege bei der CDU, es werde "keine Brechstange geben".

CDU-Vorstand berät am Montagabend

In den ungelösten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union kommt Bewegung. An diesem Montagabend will der CDU-Bundesvorstand in einer digitalen Sondersitzung über den Stand und das weitere Vorgehen beraten. Das teilte Parteichef Armin Laschet am Mittag in Berlin mit. Er werde dort einen Vorschlag machen, wie die ungeklärte Frage aufgelöst werden könne, sagte er. Er hoffe, dass man dann "sehr schnell in dieser Woche" zu den erforderlichen Entscheidungen komme. Laschet teilte weiter mit, dass er seinen Kontrahenten, CSU-Chef Markus Söder, eingeladen habe, an der Sitzung teilzunehmen. Genauso wie er umgekehrt bereit sei, sich dem CSU-Vorstand zu stellen.

Nach der Entscheidung der Grünen, Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin zu nominieren, gratulierte ihr Laschet. "Ich kann ihr zusagen, dass die CDU sich auf einen fairen Wahlkampf miteinander freut. Wir werden menschlich fair miteinander umgehen." Das sei ganz besonders jetzt, während der Pandemie, wichtig, "wo die Menschen existenzielle Ängste haben und von Politikern erwarten, dass sie in fairer Weise Argumente austauschen". So verwies Laschet auf die USA und die Folgen des Wahlkampfs 2016, der die Nation gespalten hatte. "Wir wissen, wie lange es gebraucht hat, um das Land wieder zu versöhnen. Das sollten wir uns in Deutschland ersparen."

Habeck: "Am Ende kann es nur eine machen"

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock soll ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Der Bundesvorstand der Grünen nominierte die 40-Jährige für den Spitzenposten, wie die Partei am Montag bestätigte. Die endgültige Entscheidung fällt erst auf dem Grünen-Parteitag vom 11. bis 13. Juni; die Zustimmung gilt aber als sicher.

Während der Pressekonferenz zur Bekanntgabe ihrer Kandidatur ging Baerbock auf die Kritik ein, dass es ihr an Regierungserfahrung mangele: "Ja, ich war noch nie Kanzlerin, ich war noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht." Mit ihr als Kandidatin beginne nun ein neues Kapitel für die Grünen. "Und wenn wir es gut machen auch für unser Land", betont sie. Sie habe eine klare Vorstellung davon, wie sie eine mögliche Kanzlerschaft gestalten wolle.

Es sei nun an der Zeit, "unser vielfältiges, starkes und reiches Land in eine gute Zukunft zu führen". Dafür seien Veränderungen nötig. "Wir können sie und wir müssen sie auch machen", so die Kandidatin in spe, die ihre Rede stark auf die Themen Klimakrise und politische Erneuerung fokussierte. "Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit. Die Aufgabe unserer Generation", so Baerbock. Dies werde der Maßstab für eine neue Regierung werden. Eine Regierung unter Beteiligung der Grünen werde dieses Thema fokussieren, da "Klimaschutz das zukünftige Fundament legt für Wohlstand und Zukunft". Was heute schon in einigen Kommunen in Modellprojekten umgesetzt werde - etwa der Ausstieg aus fossilen Energien, gut funktionierende Gesundheitsversorgung oder digitalisierte Schulen -, dürfe keine Ausnahme mehr sein. "Es gilt jetzt, neue Regeln zu schaffen." In der Pandemie könne man "gelebte Solidarität" in der Gesellschaft erleben - und in diesem Sinne mache sie Politik. "In Deutschland steckt so viel", so die Grüne. "Wir haben das Auto erfunden und das Fahrrad. Die Energiewelt revolutioniert. Wir haben in kürzester Zeit einen Impfstoff entwickelt."

Solche Veränderungen müssten durch eine "andere politische Kultur" ermöglicht werden. "Eine grüne Kanzlerinnenkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung."

Über den Machtkampf in der Union äußerte sich Baerbock besorgt. Sie wünsche sich eine einvernehmliche Lösung zwischen den Parteichefs Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU. Es sei angesichts der aktuellen Herausforderungen besorgniserregend, wenn eine Regierungspartei "eben in dieses Schwanken kommt", sagte Baerbock. Sie betonte auch, dass schon der Skandal um Vorteilsnahme von Unions-Politikern bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken Vertrauen beschädigt habe. "Das bereitet mir große Sorge", sagte sie. Die Grünen wollten da "einiges anders machen".

Ihr Ko-Vorsitzender Robert Habeck hatte offensichtlich auf die Kanzlerkandidatur verzichtet und Baerbock in der Pressekonferenz als gute Kandidatin gewürdigt. "Annalena Baerbock ist eine kämpferische, fokussierte, willensstarke Frau", sagte Habeck und betonte, dass man den Wahlkampf gemeinsam als Team führen wolle. Baerbock und Habeck gaben sich Mühe zu verdeutlichen, dass die Entscheidung im Einvernehmen gefallen ist. "Am Ende kann es nur eine machen", so Habeck. "Ich selbst werde meine Regierungserfahrung nutzen, um die Partei auf die Regierungsverantwortung vorzubereiten", sagte er. Habeck hat als Agrar- und Umweltminister und stellvertretender Ministerpräsident schon Regierungserfahrung in Schleswig-Holstein gesammelt.

Baerbock betonte, Habeck und sie würden beide führende Rollen in der nächsten Regierung spielen, sollten die Grünen daran beteiligt sein. Am liebsten würden die Grünen die nächste Regierung anführen, aber es sei kein Wunschkonzert.

Die Grünen haben sich angesichts der seit 2018 hohen Umfragewerte erstmals für eine Kanzlerkandidatur entschieden. Derzeit sind sie mit mehr als 20 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der CDU/CSU und vor der SPD. In Umfragen lag die 40-jährige Baerbock bei den Sympathiewerten bisher hinter dem 51-jährigen Habeck, hat in den vergangenen Monaten aber aufgeholt.

Dobrindt: Gerüchte über Rückzug Söders sind frei erfunden

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder will seine Bewerbung um die Kanzlerkandidatur der Union aufrechterhalten. Am Montagvormittag war über einen Rückzug Söders spekuliert worden, weil die CSU kurzfristig für 13 Uhr eine Präsidiumssitzung mit anschließender Pressekonferenz angesetzt hat. In einer internen Sitzung der CSU-Abgeordneten im Bundestag wies Landesgruppenchef Alexander Dobrindt diese Interpretation nach SZ-Informationen zurück.

"Die Gerüchte, dass unsere Präsidiumssitzung um 13 Uhr einen Rückzug bedeutet, sind frei erfunden", sagte Dobrindt nach Teilnehmerangaben am späten Vormittag. Aus der CSU-Spitze verlautet, dass an diesem Montag wahrscheinlich keine Entscheidung über die Kandidatenfrage fallen werde. In der Präsidiumssitzung solle über das weitere Vorgehen beraten werden. Parteichef Söder sei nach seinen nächtlichen Beratungen mit CDU-Chef Armin Laschet wieder in München und werde um etwa 14 Uhr selbst vor die Presse treten.

Söder und Laschet sollen sich, so heißt es in der CSU, zumindest einig geworden sein, dass die Entscheidung in den Parteien getroffen werden müsse und nicht in der Unionsfraktion im Bundestag. (Roman Deininger)

Nach ergebnislosem Treffen führen Söder und Laschet offenbar jeweils parteiinterne Gespräche

Ein spätabendliches Treffen von CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder zur Klärung der Kanzlerkandidatenfrage in der Union ist ergebnislos zu Ende gegangen. Das berichten die Welt und die Deutsche Presse-Agentur am frühen Montagmorgen übereinstimmend.

Söder ist unmittelbar nach dem Treffen wieder in Richtung Bayern abgereist. Er hat offenbar das CSU-Präsidium für 13 Uhr einbestellt und will um 14 Uhr zusammen mit Generalsekretär Markus Blume eine Pressekonferenz geben. Das berichten die Agenturen dpa und Reuters übereinstimmend unter Berufung auf informierte Kreise. Wie allerdings dpa unter Berufung auf das Umfeld des bayerischen Ministerpräsidenten berichtet, wolle sich Söder am heutigen Montag noch nicht entscheiden.

Laschet ist unterdessen in der Hauptstadt geblieben, wo er mutmaßlich parteiinterne Gespräche zum Thema führt. Nach Angaben eines dpa-Fotografen standen Laschets Limousinen zunächst vor der hessischen Landesvertretung, welche er dann aber bereits um 9.20 Uhr kommentarlos mit unbekanntem Ziel verließ. Mit wem sich Laschet in der Landesvertretung beraten hat und über die Inhalte der Gespräche ist bisher nichts bekannt. Kurz nach Laschet verließ auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak das Gebäude. Auf die Frage eines Reporters, wie es nun weitergehe, sagte dieser nur: "Es geht immer gut weiter."