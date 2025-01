Im Klosterhof haben sie eine Digitalanzeige aufgebaut. „Politikwechsel-Countdown“ steht obendrüber, und die roten Zahlen auf dem Display laufen rückwärts. Um halb zwei am Montagmittag, als Alexander Dobrindt und Markus Söder vor die schon am Morgen aufgebauten Kameras treten, zeigt die Uhr 48 Tage, vier Stunden und 30 Minuten an bis zum 23. Februar, 18 Uhr. Zu behaupten, die CSU fiebere der Bundestagswahl entgegen, wäre eine Untertreibung.

Das Treffen der CSU-Landesgruppe in Kloster Seeon ist der traditionelle Jahresauftakt im Kosmos der Christsozialen. Wenn die Bundestagsabgeordneten sich hier in Oberbayern versammeln, ist alles beisammen, was zum Selbstbild der CSU gehört: Bayernverbundenheit und Machtanspruch in Berlin, quasi die CSU-Version des Tucholsky’schen Ideals von „Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße / mit schöner Aussicht, ländlich-mondän“. Oder, um es mit Söder zu sagen: „Wenn man Bayern fördert, fördert man Deutschland.“

Bescheidenheit war nie die Sache der Christsozialen

Bescheidenheit ist die Sache der CSU ja ohnehin nie gewesen. Und jetzt, wo ihr die Rückkehr an die Macht beim Blick auf die Umfragen nur noch als Frage der Zeit erscheint, formulieren ihre Protagonisten die eigenen Forderungen umso deutlicher.

Nachdem das Wort des Jahres 2024 „Ampel-Aus“ gewesen sei, müsse das Wort des neuen Jahres „Politikwechsel“ werden, sagt Dobrindt im Klosterhof. Im Hintergrund blickt auf einem Plakat eine kubistisch-neonbunte Version des bayerischen Löwen betont dynamisch gen Himmel, neben Dobrindt zappelt Söder immer mal wieder mit den Beinen. Vielleicht wäre er gerne jetzt schon dran, vielleicht ist ihm aber auch einfach nur kalt. Dobrindt aber hat noch einiges zu sagen, zum Beispiel, dass die Ampel Deutschland „in Unordnung“ gebracht habe und die Union wieder Ordnung schaffen werde.

Inhaltlich setzt die CSU drei Schwerpunkte im Wahlkampf: Wirtschaft, Migration und Sicherheit. Dazu kommt natürlich noch der inoffizielle vierte Punkt, nämlich möglichst oft die Grünen im Allgemeinen und deren Kanzlerkandidaten Robert Habeck im Besonderen zu verdammen und eine schwarz-grüne Koalition auszuschließen.

Zu behaupten, die CSU fiebere der Bundestagswahl entgegen, wäre eine Untertreibung: Einen „Countdown“ für den „Politikwechsel“ hat man eigens aufgestellt. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Der Entwurf des 25-seitigen Beschlusspapiers der Landesgruppe liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Schon vorab bekannt geworden war die Positionierung zur Migration, die unter der Überschrift läuft: „Unser Sicherheits-Plan für ein Law-and-Order-Deutschland.“ Die Zurückweisung von „Ausländern ohne ein Recht zur Einreise in unser Land“ direkt an der Grenze taucht darin gleich an erster Stelle auf. Zu Angela Merkels Zeiten hatte dieses Thema einmal fast zum Bruch mit der CDU geführt. Unter Friedrich Merz aber sind Zurückweisungen an der Grenze längst auch CDU-Position, eine Tatsache, die Söder am Montag nicht das erste Mal loben wird, indem er sagt: „Die CDU ist eine neue CDU.“

Das Bleiberecht soll nach dem Willen der CSU an ein „auskömmliches Einkommen“ geknüpft und der sogenannte „subsidiäre Schutz“ abgeschafft werden. Letzterer ist ein Status für Geflüchtete, die nicht asylberechtigt sind und auch nicht unter den Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention fallen, denen aber dennoch in ihrem Herkunftsland ernsthafter Schaden droht. Darüber hinaus soll gelten: „Wer straffällig wird, fliegt.“ Wer ein Verbrechen begehe „oder vorsätzlich mehrfach straffällig wird“, müsse das Land verlassen. Auch eine „Rückkehr-Roadmap“ nach Syrien stellt Dobrindt in Aussicht.

Die Partei hat einen „Comeback-Plan“ für Deutschlands Wirtschaftskraft

Dobrindt beteuert, die Migration sei von niemandem „bewusst“ ins Zentrum des Wahlkampfs gestellt worden. Die „Situation in Deutschland“ aber mache es notwendig. Söder wiederum wird später noch betonen, dass aus CSU-Sicht nicht nur die illegale Migration zu viel gewesen sei zuletzt, sondern auch die legale. „Wie viele Menschen sind über die Visa nach Deutschland gekommen? Wer ist das überhaupt?“

Was die äußere Sicherheit angeht, will die CSU-Landesgruppe perspektivisch drei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren. Derzeit sind es, dem Nato-Ziel entsprechend, zwei Prozent – was allerdings nach dem Auslaufen des Bundeswehr-Sondervermögens schon schwierig genug zu erfüllen sein wird.

Ihre zentralen Positionen markiert die CSU-Landesgruppe im Entwurf für das Beschlusspapier, indem sie zehn „Ideologieprojekte der Ampel“ auflistet, die sie rückabwickeln will, darunter Bürgergeld, Heizungsgesetz, Cannabis-Legalisierung und Selbstbestimmungsgesetz. In der Sozial- und Familienpolitik fordert sie ein höheres Kindergeld, Entlastung für Alleinerziehende und einen Freibetrag in der Grunderwerbsteuer für Wohnungskäufer. Auch die Mütterrente soll ausgeweitet werden; in der Rentenpolitik wird, wie im Unionswahlprogramm, auf ein staatliches Sparkapital für alle Kinder gesetzt. Und auch das: „Wir lehnen behördliche Gendersprache ab und werden sie unterbinden.“

Die Wirtschaftspolitik läuft in der CSU-Landesgruppe unter „Unser Comeback-Plan für Wohlstand und Wirtschaftswachstum“. Steuerfreie Überstundenzuschläge, 2000 Euro steuerfreier Zuverdienst für Rentner, Senkung der Unternehmensteuern auf 25 Prozent, Abschaffung des Bürgergeldes: Alles soll auf das Ziel „Leistung wieder belohnen“ ausgerichtet sein.

Für Klimaschutzmaßnahmen wiederum soll zukünftig ein „Arbeitsplatz-Check“ gelten. „Habecks Heizungsgesetz“ soll abgeschafft werden; dagegen sollen die Erben von Omas Häuschen die energetischen Sanierungen von der Erbschaftsteuer abziehen können. Und, eh klar: Die Kernkraft bleibt für die CSU eine Option.

Was den inoffiziellen vierten Schwerpunkt des CSU-Wahlkampfs angeht, also die Sache mit den Grünen, warnt Dobrindt in Kloster Seeon aus aktuellem Anlass gleich mal vor falschen Schlüssen aus den Vorgängen in Österreich, wo gerade der Rechtspopulist Herbert Kickl den Auftrag zur Regierungsbildung bekommen hat. Wenn Habeck nun fordere, „jeder müsse mit jedem können“, so sei das schlichtweg der falsche Schluss daraus, findet Dobrindt. Habeck und die Ampel hätten ja gerade das Gegenteil bewiesen: Die Wirtschaft sei im Keller, und die Radikalen hätten steigenden Umfragewerte. Stattdessen müsse jetzt der Politikwechsel gelingen, was aber mit den Grünen nicht gehe. „Wer Grün wählt“, das will Dobrindt schon noch mal betonen, „der wählt nicht den Politikwechsel, sondern der gibt seine Stimme der zukünftigen Opposition.“

Dass dann wohl nur die SPD als Partner bliebe, besorgt Söder jedenfalls kein bisschen. Ihr Ziel sei es, „so stark zu werden, wie es nur irgendwie geht“, denn: „Je mehr Parteien, desto schlechter.“ Außerdem würde das mit der SPD ohnehin keine „Groko 4.0“, da legt er sich schon mal fest. Denn die Union sei ja eine neue Union. Und die setze nicht nur auf die Mitte, sondern habe auch „Mitte rechts“ im Blick.