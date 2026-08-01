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CSD HamburgUnd sie feiern weiter, der Angst zum Trotz

Lesezeit: 4 Min.

Eine Woche nach dem Anschlag auf dem CSD in Berlin versammeln sind rund 300 000 Menschen auf dem Christopher Street Day in Hamburg.
Eine Woche nach dem Anschlag auf dem CSD in Berlin versammeln sind rund 300 000 Menschen auf dem Christopher Street Day in Hamburg. Lisi Niesner/REUTERS

Jetzt erst recht – dieser Satz ist oft zu hören auf dem CSD in Hamburg. So sieht das auch Stefan Mielchen, der sich seit Jahrzehnten für queere Menschen einsetzt. Nur: Wo ist eigentlich Friedrich Merz?

Von Paulina Würminghausen, Hamburg

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Stefan Mielchen ist niemand, der sich leicht aus der Ruhe bringen lässt. Er hat schon Dutzende Male vor Menschenmengen Reden gehalten, als er selbst noch den Christopher Street Day in Hamburg organisierte. Und auch schon in seiner Studienzeit, in der er im ASTA-Vorstand war und vor 50 000 Menschen eine Rede hielt. Er mag das irgendwie, den Adrenalinkick, den Trubel, vielleicht auch die Schulterklopfer danach. Aufgeregt sei er eigentlich nie, sagt er, auch heute nicht. „Ich bin doch ein alter Hase.“

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