Nach dem Anschlag in Berlin fordert Kanzler Merz Konsequenzen, Innenminister Dobrindt kritisiert die Berliner Justiz. Was tun mit den 410 Islamisten, denen das Bundeskriminalamt einen Anschlag zutraut?

Wie soll die Politik reagieren nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin? Würden schärfere Gesetze helfen, so wie es fast schon routinemäßig gefordert wird nach tödlichen Angriffen durch Extremisten? Oder müssen die bestehenden Gesetze angewendet werden, ist der Vollzug das Hauptproblem? Die Debatte über die politischen Konsequenzen nahm am Montag weiter Fahrt auf.