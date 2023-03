Von Isabel Pfaff

Karin Keller-Sutter, die Schweizer Finanzministerin, wirkt etwas hilflos an diesem für ihr Land so einschneidenden Sonntagabend. "Man kann kulturelle Fehler nicht wegregulieren", stellt sie scheinbar leichthin fest. Es ist ein unabsichtlich vielsagender Satz, der einiges erzählt über diese Krise um die Skandalbank Credit Suisse und die dafür Schuldigen - und einiges auch über die Schweiz selbst. Kann man das also wirklich nicht? Oder haben Politik und Aufsicht schlicht gepennt? Was ist Aufsichtsrecht eigentlich wert, wenn man bei einer problematischen Geschäftskultur wie jener bei der CS leider, leider nichts machen kann?