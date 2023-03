Im Hauruck-Verfahren hat die UBS ihren kleineren Rivalen Credit Suisse übernommen. So konnten weitere Erschütterungen der Finanzbranche verhindert werden. Ist die Krise damit überwunden? Die elf wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Meike Schreiber und Markus Zydra

Eines ist den langen Rettungswochenenden in Finanzkrisen immer gemein: Der Montag, wenn die Börsen wieder öffnen, gibt die Antwort darauf, ob Zentralbank, Staat und Finanzsektor ein glückliches Händchen gehabt haben. Jetzt weiß man: Das Rettungspaket zur Credit Suisse hat vorerst einen Crash verhindert. Die Aktienkurse von Banken verloren am Montag zwar deutlich, doch das kam angesichts der Umwälzungen nicht unerwartet. Wichtig war: Die wichtigsten Zentralbanken der Welt haben noch am Sonntagabend Hilfen versprochen, für den Fall, dass das Geld im Bankensektor knapp wird. Wie geht es nun weiter? Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen.