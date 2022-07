Führende EU-Behörden empfehlen angesichts der neuen Corona-Welle in Europa allen ab 60 Jahren eine weitere Auffrischimpfung. Diese könnte mindestens vier Monate nach der vorherigen verabreicht werden, so die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die EU-Arzneimittelbehörde Ema am Montag. Auch Vorerkrankte sollten einen zweiten Booster erhalten. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, teilte mit, man habe sich "vor der Ema/ECDC- Verlautbarung" schon im Entscheidungsprozess befunden. Die Stiko äußere sich "relativ bald". Bisher empfiehlt das deutsche Gremium den zweiten Booster nur ab 70 Jahren sowie Menschen mit unterdrücktem Immunsystem, Pflegeheimbewohnern und medizinischem Personal. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides forderte die Staaten auf, sofort für alle ab 60 und andere Schutzbedürftige einen zweiten Booster anzubieten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) twitterte, die Empfehlung sei "sinnvoll und überfällig".