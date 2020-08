Das Auswärtige Amt warnt wegen der Corona-Pandemie nun auch vor Reisen in Spaniens Hauptstadt Madrid und ins Baskenland. Das Ministerium begründete dies am Dienstagabend in Berlin mit "erneut hohen Infektionszahlen". Bereits seit Ende Juli gilt eine Warnung vor Reisen in andere spanische Regionen, darunter Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und die Strände der Costa Brava. Auch vor Aragonien und Navarra wird gewarnt. In allen genannten Gegenden gibt es mehr als 50 Fälle pro 100 000 Einwohner. Die Gemeinde Aranda del Duero in der Weinbauregion Ribera del Duero steht seit kurzem unter Lockdown. Wer aus den genannten Gegenden nach Deutschland reist, muss in Quarantäne. Spanien meldete am Dienstag 1418 Neuinfektionen und damit insgesamt 326 612. In den vergangenen sieben Tagen seien 64 Todesfälle verzeichnet worden.