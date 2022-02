Nach der Präsidentenwahl in Costa Rica zeichnet sich eine Stichwahl im April ab. Nach Auszählung von gut 88 Prozent der Wahllokale führte nach Angaben der Wahlbehörde vom Montag der ehemalige Präsident José María Figueres deutlich vor dem Zweitplatzierten, Ex-Finanzminister Rodrigo Chaves von der Zentrumspartei PSD. Figueres, der Kandidat der sozialdemokratischen PLN, kam demnach auf etwa 27,3 Prozent der Stimmen, Chaves auf rund 16,7 Prozent. Um eine Stichwahl am 3. April zu vermeiden, hätte ein Kandidat mindestens 40 Prozent der Stimmen erhalten müssen. An dritter Stelle mit rund 15,1 Prozent lag der evangelikale Prediger Fabricio Alvarado von der rechten Partei Nueva República.