Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am Donnerstag wegen des Coronavirus-Ausbruchs einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Damit sind schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs verbunden. Der Chef der WHO-Notfalldienste, Michael Ryan, hatte zuvor gesagt, "große Sorgen" bereiteten den Experten vor allem die wenigen Fälle einer Übertragung von Mensch zu Mensch wie zuletzt in Bayern, Japan, Kanada und Vietnam.

Die WHO-Entscheidung klassifiziert den Coronaausbruch als weltweiten Notfall. Diese globale Warnung ist zum einen ein politisches Signal, das die internationale Aufmerksamkeit für die Erkrankung erhöhen und den Kampf gegen die Epidemie verstärken kann. "194 Länder, die einseitige Maßnahmen basierend auf ihren eigenen Risikoabschätzungen ergreifen - das ist ein potenzielles Rezept für ein Desaster in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht", sagte Nothilfekoordinator Ryan. Es sei essenziell, dass Entscheidungen, die Handel, Reise und die weitere Wirtschaft betreffen, rational und auf der Grundlage wissenschaftlicher Beweise getroffen werden.

Der weltweite Alarm kann für jeden Ausbruch ausgerufen werden, wenn er ein ernstes und unerwartetes Gesundheitsproblem darstellt, das Risiko birgt, sich in andere Länder auszudehnen und internationale Reaktionen nötig werden. Die Möglichkeit der globalen Warnung besteht seit 2007. Seither machte die WHO sechs Mal von ihr Gebrauch: bei der Schweinegrippe-Pandemie, dem Wiedererstarken des in vielen Ländern bereits ausgerotteten Poliovirus, angesichts des Zika-Virus in Südamerika sowie während der Ebola-Epidemie in Westafrika, dem noch andauernden Ebola-Coronavirus.

Die chinesische Provinz Hubei, in der Wuhan liegt, meldete 317 neue Infektionsfälle. Behörden zufolge ist damit bei mehr als 8100 Menschen die Erkrankung bestätigt. Das sind bereits mehr Infizierte als 2002/2003 durch die Sars-Erkrankung. In China seien infolge von Corona-Erkrankungen 171 Menschen gestorben, meldeten chinesischen Medien. Die Todesfälle ereigneten sich fast alle in der Provinz Hubei. Das Virus kann erkältungs- oder grippeartige Symptome auslösen, zudem Kurzatmigkeit und Lungenentzündungen. Gesundheitsminister Spahn machte am Donnerstag deutlich, dass die geplante Rückkehraktion für deutsche Staatsbürger aus Wuhan mit Quarantäne für die Betroffenen einhergehen werde. Nötig sei eine "zentrale Unterbringung während der Inkubationszeit". In diesen "bis zu zwei Wochen" müsse abgewartet werden, ob eine Infektion vorliege. Schon der Flug werde ärztlich begleitet, mitfliegen könne aber nur, wer symptomfrei sei. Zurück kämen "erst mal Bürgerinnen und Bürger, nicht Patienten", so Spahn.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnte vor Falschinformationen, die im Internet kursierten. "Wir haben vier Infizierte in Deutschland, allen vieren geht es gut. Das ist die Situation in Deutschland." In Potsdam wurde am Donnerstag eine Schülerin als Verdachtsfall vorsorglich in eine Klinik gebracht. Auch die finnische Gesundheitsbehörde meldet einen ersten bestätigten Infektionsfall. Es sei eine chinesische Person, die aus Wuhan eingereist sei. Die Elf-Millionen-Stadt gilt als Ausgangsort des Virus. Aus der chinesischen Provinz Hubei, zu der Wuhan gehört, wurden 317 neue Erkrankungen gemeldet.

Russland hat in Reaktion auf den Ausbruch des Coronavirus entschieden, chinesischen Staatsbürgern keine elektronischen Visa mehr auszustellen, teilte das Moskauer Außenministerium mit. Von diesem Freitag an soll nur noch die direkte Zugverbindung zwischen Moskau und Peking aufrechterhalten werden. Mehrere Fluggesellschaften, darunter die Lufthansa, haben vorübergehend ihre Verbindungen nach China ausgesetzt.

Im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia nördlich von Rom waren am Donnerstag circa 6000 Passagiere des Kreuzfahrtschiffes Costa Smeralda fest, da bei einem chinesischen Paar an Bord der Verdacht auf Infizierung mit dem Virus besteht. Am Abend gaben die Behörden Entwarnung . Niemand auf dem Schiff sei mit dem Corona-Virus infiziert, teilte das Gesundheitsministerium nach Tests mit.