Zu nachlässig bei der Zulassung von Medikamenten? Die US-Arzneimittelbehörde FDA steht in der Kritik.

Mitarbeiter des renommierten Fachjournals Science werfen der für Medikamente zuständigen US-Zulassungsbehörde Nachlässigkeit bei der Überwachung klinischer Studien vor. Die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) kontrolliere die meist von Pharmakonzernen in Auftrag gegebenen Studien, etwa Zulassungsstudien von Medikamenten an Menschen, lasch, langsam und verschwiegen, heißt es in einer jüngst veröffentlichten Untersuchung. Regelverstöße blieben zunehmend ohne Konsequenzen.

Die Science-Mitarbeiter Charles Piller und Meagan Weiland sichteten nach eigenen Angaben etwa 1600 interne Dokumente der Arzneimittelbehörde aus einem Zeitraum von etwa zehn Jahren bis 2019. FDA-Gutachter hätten die teils "gefährlichen und gesetzeswidrigen Praktiken" bei den klinischen Studien zwar dokumentiert, die Behörde habe die Unternehmen bei Verstößen aber nur in Ausnahmefällen geahndet und zur Nachbesserung gezwungen. So sei es etwa oft folgenlos geblieben, wenn Studienteilnehmer über Risiken nicht ausreichend informiert oder Erhebungen nicht sorgfältig dokumentiert wurden.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Den Recherchen zufolge hat sich etwa die Anzahl der durch die US-Behörde ausgesprochenen Verwarnungen in den vergangenen Jahren deutlich reduziert: Während die Behörde in den ersten drei Amtsjahren von Präsident Barack Obama (2009 bis 2011) noch 99 sogenannte warning letters für schwerwiegende Verstöße ausstellte, waren es in seinen letzten drei Amtsjahren (2014 bis 2017) noch 36 und nur zwölf während der ersten drei Jahre unter Donald Trump. Gleichzeitig sei die Anzahl der durch die FDA überprüften Vorgänge unter Trump deutlich angestiegen. Auch das Behörden-Budget habe sich im Laufe der Jahre erhöht.

Die US-Behörde erklärte, die Zahl solcher Verwarnungen könne "zurückgehen und ansteigen". Die Trump-Regierung beeinflusse ihre Arbeit nicht. Im Zusammenhang mit einer möglichen Zulassung eines Corona-Impfstoffs hatte FDA-Chef Stephen Hahn mehrfach die politische Unabhängigkeit der Behörde betont: Die FDA werde sich bei der Zulassung eines Impfstoffs an ihre bekannten und streng wissenschaftlichen Abläufe halten.

Auch die Autoren eines im The New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlichten Artikels erheben Vorwürfe gegen die US-Behörde: Politischer Druck beeinflusse die FDA bei der Zulassung möglicher Corona-Impfstoffe. Das zeige sich bei der jüngst erteilten Notfallzulassung für Hydroxychloroquin und Chloroquin, die schon nach einigen Wochen wieder zurückgezogen wurde, schreibt das Team aus Medizinern und Statistikern. Die im August erteilte Zulassung von Rekonvaleszenzplasma - dem Plasma von ehemaligen Covid-19-Erkrankten - für Corona-Patienten basiere auf einer "undurchsichtigen" und "unklaren" Datenlage.

Ohne transparente und wissenschaftlich fundierte Prozesse, verspiele die FDA das Vertrauen, das sie im vergangenen Jahrhundert aufgebaut und aufrechterhalten habe, schreiben die Wissenschaftler im NEJM. Ärzte und Patienten müssten sich darauf verlassen können, dass jede Zulassung auf einer sorgfältigen Bewertung aller verfügbaren Daten beruhe und dass die Entscheidungen der Behörde gut begründet und objektiv seien.

Guterres: Frauen leiden unter einer "Schatten-Pandemie" von Gewalt

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung von UN-Generalsekretär António Guterres rund um den Globus eine "anhaltende Verweigerung von Frauenrechten" offengelegt. Frauen bekämen die Auswirkungen der Pandemie deutlich stärker zu spüren als Männer, sagte Guterres in New York bei einer Online-Veranstaltung anlässlich des 25. Jahrestags einer UN-Weltfrauenkonferenz in Peking. Sie litten unter anderem unter einer "Schatten-Pandemie von geschlechtsbasierter Gewalt".

Gleichstellung sollte eigentlich längst eine Selbstverständlichkeit sein, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Veranstaltung per vorab aufgezeichneter Video-Botschaft. "Aber wir sind noch weit davon entfernt, unsere Nachhaltigkeitsziele für Gleichstellung zu erreichen." Die Corona-Pandemie verschärfe die Ungleichheiten noch - gleichzeitig erwiesen sich Frauen in dieser Zeit aber auch als "Stütze unserer Gesellschaften".

"Das ist paradox: Einerseits ist ohne Frauen kein Staat zu machen, andererseits sind sie an wesentlichen Entscheidungen nicht gleichberechtigt beteiligt", sagte Merkel und forderte "endlich Parität in allen Bereichen - ob in Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik." UN-Generalsekretär Guterres rief die internationale Gemeinschaft auf, sich deutlich stärker für Gleichberechtigung einzusetzen. Sie habe ihre "ehrgeizigen Visionen" bislang nicht erfüllt.

Madrid fügt sich Anordnung zur Abriegelung

Im Konflikt um die richtige Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in der besonders betroffenen spanischen Hauptstadt Madrid hat die Regionalregierung, wenn auch widerwillig, eingelenkt. Sie werde die von Spaniens Gesundheitsminister Salvador Illa angeordnete weitgehende Abriegelung der Millionenmetropole notgedrungen umsetzen, zugleich aber die Gerichte anrufen, sagte die Chefin der Regionalregierung, Isabel Díaz Ayuso, am Donnerstag.

Die konservative Politikerin hält eine weitgehende Abriegelung der Hauptstadt trotz der hohen Zahl an Corona-Infektionen für unverhältnismäßig. Sie befürchtet wirtschaftliche Schäden. Bisher sind 45 Gebiete Madrids, in denen die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen 14 Tagen bei mehr als 1000 liegt, teilweise abgesperrt. Zum Vergleich: In Deutschland liegt diese Zahl auf sieben Tage gerechnet bei 14,5. Die Zentralregierung und Experten halten die von Ayuso bisher ergriffenen Maßnahmen für unzureichend.

Der Anordnung zufolge sollen Bewegungsfreiheit und soziale Kontakte immer dann eingeschränkt werden, wenn in einer Stadt mit mindestens 100 000 Einwohnern die 14-Tage-Inzidenz über 500 Neuinfektionen liegt, mindestens zehn Prozent aller Corona-Tests positiv ausfallen und die Betten auf Intensivstationen zu mehr als 35 Prozent mit Corona-Patienten belegt sind. Gelten soll die landesweite Regelung nur für Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern. Nach den aktuellen Corona-Zahlen sind das derzeit Madrid und neun weitere Städte im Umland der Hauptstadt mit insgesamt knapp fünf Millionen Einwohnern. Die Anordnung soll in den kommenden Tagen in Kraft treten.

Illa hatte am Vorabend gesagt, die Maßnahmen seien bei einem Treffen des Interterritorialen Gesundheitsrats mit großer Mehrheit angenommen worden. Seine Feststellung kam aber recht überraschend, denn zuvor hatte es geheißen, auch alle 17 Regionen müssten zustimmen. Madrid, Katalonien, Galicien und Andalusien stimmten jedoch gegen die Regelung. Murcia wollte ablehnen, enthielt sich aber aus Versehen der Stimme.

Madrid ist zu einem Brennpunkt der Pandemie in Westeuropa geworden. Binnen 14 Tagen wurden dort nach Zahlen vom Mittwoch 735 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner registriert. Ein Fünftel aller Corona-Tests in Madrid fällt positiv aus und die Intensivstationen sind zu mehr als 40 Prozent mit Corona-Patienten belegt.

Türkische Regierung wegen Corona-Fallzahlen in der Kritik

Die türkische Regierung ist wegen ihrer Zählweise neuer Corona-Fälle heftig in die Kritik geraten. Die türkische Ärztevereinigung erhob deutliche Vorwürfe: "Die Regierung hat in Sachen Transparenz versagt und manipuliert Covid-19-Statistiken", sagte deren Vertreter Sinan Adiyaman der Nachrichtenagentur dpa.

Gesundheitsminister Fahrettin Koca hatte am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz gesagt, seit dem 29. Juli veröffentliche man täglich die Zahl der Corona-Kranken. Kranke seien Menschen mit Symptomen. Nicht berücksichtigt würden asymptomatische positive Fälle.

Koca habe damit zugegeben, nur Patienten mit Symptomen in die Fallzahlen aufzunehmen, sagte Adiyaman. "Das ist die Anerkennung von dem, was Ärzte seit Monaten sagen." Die Ärztevereinigung hatte die offiziellen Zahlen in der Vergangenheit immer wieder kritisiert und geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher liegt.

Auch in den sozialen Medien führten die Äußerungen Kocas zu einem Aufschrei der Empörung. Zahlreiche Menschen forderten die Regierung auf, die tatsächliche Verbreitung des Coronavirus unter den rund 83 Millionen Einwohnern offenzulegen.

Die Regierung hatte am 29. Juli aufgehört, von "Fällen" zu sprechen und die Formulierung zu "Patienten" geändert. Am Mittwoch meldete die Regierung 1391 neue Coronavirus-"Patienten" und 65 Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich nach offiziellen Angaben 318 000 Einwohner der Türkei, 8195 starben.

Bundesregierung stuft Belgien als Risikogebiet ein

Deutschland hat wegen hoher Corona-Infektionszahlen neben ganz Belgien auch Island und einzelne Regionen in acht weiteren europäischen Ländern als Risikogebiete eingestuft. Das Robert Koch-Institut aktualisierte seine Risikoliste am Mittwochabend entsprechend und nahm mit Wales und Nordirland erstmals auch Teile Großbritanniens auf.

In Belgien wurde zuletzt nur die Hauptstadt Brüssel als Risikogebiet geführt. Die Ausweitung auf das ganze Land betrifft nun auch Grenzregionen zu Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

In Frankreich kamen die Regionen Pays de la Loire und Burgund (Bourgogne) hinzu. Damit ist im größten Nachbarland Deutschlands nur noch die einst besonders stark von der Pandemie betroffene Grenzregion Grand Est von der Einstufung als Risikogebiet ausgenommen.

Das Auswärtige Amt veröffentlichte Reisewarnungen für die betroffenen Gebiete. Die Einstufung als Risikogebiet und die anschließende Reisewarnung erfolgen, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen die Marke von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersteigt.